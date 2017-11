Suspenen el ple de Figueres per l´empresonament dels Consellers

El ple de l'Ajuntament de Figueres programat per avui a les 6 de la tarda ha quedat suspès després que la jutge, Carmen Lamela, hagi dictat presó incondicional per als consellers destituïts Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó i Meritxell Borràs, i presó eludible amb fiança de 50.000 euros per a Santi Vila.



L'alcaldessa Marta Felip ha comunicat la suspensió del ple -que se celebra el primer dijous de cada mes-, una hora abans que se celebrés a través del seu compte de Twitter. Felip ha qualificat la sentència de "barbàrie democràtica" i ha convidat els figuerencs a la concentració convocada davant l'Ajuntament per a les 19 hores. La sessió havia de debatre dues mocions per l' "alliberament immediat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart d'ERC i el PDeCAT i un segon document presentat per la CUP pel reconeixement de la República Catalana.





Davant barbàrie democràtica que empresona els nostres Consellers, suspenc el Ple @ajfigueres Trobem nos tots a la plaça ajuntament 19h — Marta Felip (@MartaFelip) 2 de noviembre de 2017