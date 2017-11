Els Amics dels Aiguamolls s´incorporen a la gestió de quatre finques privades

L'Associació d'Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (APNAE) i la Fundació Catalunya-La Pedrera han signat un acord de custòdia del territori perquè l'associació s'incorpori a la gestió de quatre finques propietat de la fundació: Mig de Dos Rius, La Rubina, Les Closes de Mornau i Ter Vell. La primera actuació serà una jornada de voluntariat a Mig de Dos Rius, a Sant Pere Pescador. Són finques situades a les zones dels Aiguamolls de l'Empordà, algunes dins el Parc Natural.

L'objecte d´aquest acord de custòdia és desenvolupar accions conjuntes destinades a obtenir una gestió efectiva i participativa per a la conservació dels espais, així com la sensibilització sobre els seus valors naturals i paisatgístics. Les finques són una reserva de biodiversitat situades a les zones d'aiguamolls i estan integrades dins la Xarxa Natura 2000 pels seus destacats valors naturals i interès de conservació, que a més ofereixen un espai per al gaudi i observació de la natura per als visitants.

A Mig de Dos Rius s'hi portarà a terme la primera activitat conjunta en el marc de l'acord. Serà diumenge amb la jornada de voluntariat per portar a terme tasques de neteja de les caixes niu i de manteniment de l'espai. També s'espera definir propostes de gestió.

Aquesta finca està situada al marge esquerre del riu Fluvià, a 1,5 quilòmetres de la seva desembocadura, a Sant Pere Pescador. Té una extensió de deu hectàrees i està inclosa dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

La segona finca, la Rubina, està composta per closes de camps de conreu inundables i pastures que estan separades per fileres d'arbres, amb espècies pròpies dels boscos de ribera, com els verns, salzes, oms i àlbers. El conjunt és un hàbitat de gran interès florístic, exemplificat per la presència de diverses espècies d'orquídies, i idoni per a una destacada varietat d'espècies d´ocells, algunes d'escasses com el gaig blau.

Les Closes de Mornau, per la seva banda, és una closa típica de la plana formada per prats inundables i recs, separats per tanques d'arbres.



Finalment, la finca anomenada El Ter Vell és una zona humida costanera formada per un antic braç del riu Ter que actualment està transformat en el canal conegut com a Rec Vell.

El seu origen data de mitjan segle XIX, quan la desembocadura del riu va ser desviada. El conjunt està format per una zona d'antigues llacunes, ara cobertes per materials arenosos, llims i graves, i dues llacunes costaneres, d´aigües lleugerament salobres i d´una fondària màxima de dos metres. L'aportació d´aigua dolça prové de l´aqüífer de la plana del Ter i dels canals de rec, que són depurats biològicament a la finca de la Fundació. L´entorn és una zona inundable poblada per canyís.