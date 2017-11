Detenen un veí de Roses amb múltiples antecedents per robatoris de vehicles

El passat 30 d'octubre la Policia Local de Roses va detenir un veí del municipi sobre qui constava una ordre europea de detenció i ingrés a presó per robatori de vehicles. Aquesta és la tercera detenció que practica la policia rosinca del mateix individu, qui va ser lliurat als Mossos d'Esquadra per passar a disposició judicial.

Els fets van tenir lloc als volts de dos quarts de dues del migdia del 30 d'octubre, quan una unitat del SEM va sol·licitar presència de la Policia Local per atendre un home en estat d'embriaguesa, que presentava dificultats per ser assistit pels tècnics sanitaris i es negava a identificar-se.

Els agents van traslladar l'home al CAP de Roses per tal que rebés atenció sanitaria, moment en què van procedir a la seva identificació i van poder comprovar que sobre ell requeia una ordre de detenció i ingrés a presó vigent, reclamada pel Jutjat Penal núm. 1 de Figueres.

Els agents van intervenir un ganivet de cuina al detingut que duia amagat a la roba, així com les claus d'un vehicle que més tard van localitzar al pàrquing del mercat dominical i que va resultar sostret a França el mes de març de 2017.

Posteriorment els agents van traslladar el detingut a les dependències dels Mossos d'Esquadra per a la seva custòdia i posterior disposició judicial.

El "modus operandi" habitual del detingut consistia a adreçar-se a un comerç o concessionari d'automòbils, interessant-se per un model en particular i, amb la intenció de provar-lo, abandonar l'establiment conduint el vehicle sense retornar-ho, cometent així el furt.

A l'historial del detingut consten 15 detencions, 3 dels quals per part de la Policial Local de Roses. Se li atribueixen delictes per robatori de vehicles, conducció sense permís de conduir, conducció temerària, atemptat i resistència als agents de l'autoritat, conducció sota els efectes de l'alcohol, negativa a sotmetre's a les proves de detecció alcohòlica, danys i lesions per imprudència greu.