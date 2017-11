Figueres espera arrancar en un mes el concurs per a la neteja i escombraries

Una imatge de la neteja per part d´Ecoserveis.

Una imatge de la neteja per part d´Ecoserveis. ecoserveis web

L'Ajuntament de Figueres espera tenir a punt en un mes la proposta per convocar el concurs per als serveis de neteja i recollida de deixalles que ha de portar a terme una nova empresa després que a l'actual se li hagi acabat la concessió. Enllumenat i jardineria passarien a Fisersa. La proposta es presentarà a l'oposició, amb qui s'ha d'arribar a un acord imprescindible en un govern amb cinc dels vint-i-un regidors.

L'alcaldessa, Marta Felip, al xat amb el setmanari Empordà i Diari de Girona, ha avançat que «en màxim un mes estarem en condicions de presentar la proposta a la resta de partits i començar el concurs per triar la nova empresa que ha de fer el servei de neteja».

Marta Felip ha remarcat que espera que amb els grups de l'oposició (PSC, ERC, PP i Compromís d'Esquerres) «poguem arribar a una acord sobre aquest nou servei i no passi com al gener del 2017 quan el PSC, que estava al govern, va votar en contra de la proposta de canviar el servei».



Final de la concessió

La convocatòria suposaria acabar amb la pròrroga que té actualment l'empresa Ecoserveis. A més, hauria de resoldre un conflicte que va comportar fins i tot una problemàtica vaga d'escombraries el passat Nadal.

El servei el fa en aquest moment l'empresa mixta de capital públic-privat Ecoserveis, de la qual l'Ajuntament té un 27%. L'empresa gestiona el manteniment de jardins i enllumenat públic que absorbiria l'empresa municipal Figueres de Serveis (Fisersa). La resta de serveis, neteja i recollida de deixalles, es treurà a concurs.

A l'empresa Ecoserveis se li va acabar la concessió l'octubre de l'any passat. Des de fa anys diferents goversn municipals s'han lamentat que les condicions pactades per a la gestió del servei en atorgar-se la concessió no han estat beneficioses per a l'economia de la ciutat.

Des de fa anys està sobre la taula el debat sobre com es gestionaran els serveis, una part dels quals s'ha decidit posar a concurs.

El canvi va generar les queixes dels sindicats per tal d'intentar mantenir el personal i les condicions laborals dels treballadors d'Ecoserveis, que són millors que les del personal de Fisersa.

En plena campanya de Nadal es va portar a terme una vaga d'escombraries que va obligar a mantenir tenses reunions fins a la nit de Nadal, en què es va tancar un acord.

L'Ajuntament treballa des de fa mesos en aquesta nova proposta que ha d'incloure les bases del concurs per a la gestió del serveis que han de posar a concurs.