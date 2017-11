Palau-saverdera destina 35.000 euros al pressupost participatiu

L'Ajuntament de Palau-saverdera deixarà que els veïns decideixin el destí de 35.000 euros en els pressupostos del 2018.

S'ha obert el període per presentar propostes per part dels veïns, que poden votar des del web o bé presencialment dipositant la butlleta a les urnes que s'han col·locat a l'Ajuntament, la biblioteca, el local de la gent gran, l'escola Martí Ingés, el dispensari, Can Rafalet, la farmàcia, el supermercat Spar, la caseta de les bústies de Ca n'Isach i una bústica específica en el punt de recollida de correu de la urbanització de Bellavista. Les propostes es poden presentar fins al 19 de novembre. A partir d'aquesta data es continuarà el procés destriant les propostes que siguin vàlides per passar a una fase posterior.

Castelló, l'Escala o Figueres són altres poblacions amb pressupostos participatius.