Un home ebri entra a la comissària dels Mossos a la Jonquera rebentant la porta a cops de peu

Un home va entrar aquest dissabte al vespre a la comissaria dels Mossos de la Jonquera "rebentant la porta" a cops de peu i va estar una mitja hora a dins de les dependències policials. El Sindicat Autònom de Policia (SAP) ha denunciat els fets en un comunicat, on recorda la falta de "seguretat" de les dependències, que estan en un mòdul prefabricat, unes mancances que ja ha denunciat anteriorment.

Els fets van passar aquest dissabte entre les 9 i les 10 de la nit, quan la comissaria estava buida. Quan els agents van arribar van trobar l'home assegut a dins, amb signes d'estar sota els efectes de l'alcohol. Segons la policia catalana, l'home va quedar detingut per un delicte de danys. Aquest diumenge al matí l'individu ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres i el jutge ha decretat la seva llibertat.

Fins aquest diumenge a les tres de la tarda, la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Jonquera ha estat sense porta d'entrada. El motiu és que el dissabte a la nit, un home amb símptomes d'estar ebri, va esbotzar-la a cops de peu i va accedir a l'interior. De nit, la comissaria de la policia catalana d'aquest municipi de l'Alt Empordà està tancada perquè no hi ha agents que atenguin als ciutadans que hi van.

Durant aquesta franja diària, el porter automàtic està controlat a distància des de la seu de Figueres. Dissabte, entre les nou i les deu de la nit, un home de nacionalitat marroquina, va entrar a dins després de rebentar la porta però no va robar ni va causar cap desperfecte. La policia el va detenir per un delicte de danys.



Mancances de seguretat a la comissaria



Des del Sindicat Autònom de Policia recorden que fa temps que han denunciat les mancances de seguretat d'aquesta comissaria, instal·lada en uns barracons prefabricats. "Ens trobem en una situació d'alerta quatre antiterrorista i la Jonquera és un punt transfronterer", es lamenta la portaveu del SAP, Imma Viudes.

A l'interior, a banda dels objectes personals dels agents que guarden en armaris hi ha també "substàncies estupefaents que s'han comissat, armers o material policial". Viudes admet que és "material molt sensible" del qual se'n podria haver fet un ús "molt perillós".



Una comissaria pendent



Des de fa cinc anys que la comissaria dels Mossos de la Jonquera es troba en aquestes instal·lacions provisionals. El passat 27 d'octubre, l'alcaldessa Sònia Martínez i el conseller d'Interior Joaquim Forn, van firmar un conveni per a construir una comissaria que permeti abandonar els barracons.

A grans línies, l'acord estableix que el consistori cedeix els terrenys (en una zona propera a l'actual, a tocar del Parc de Bombers) i Interior té un any de coll per demanar la llicència d'obres. El compromís adquirit amb aquest conveni és que les obres comencin, com a molt tard, el 2020.

Viudes reclama als diferents actors polítics "implicació" per desencallar la construcció d'aquesta comissaria de la policia catalana en un punt "complicat" com és el municipi fronterer de la Jonquera. "El que no podem permetre és que hi hagi aquest nivell d'inseguretat quan fa dos mesos que hi va haver dos atemptats terroristes a Catalunya", lamenta la portaveu del SAP.