El violador reincident i l´altre acusat d´assassinar una dona a Cabanes, a judici

El tribunal popular jutjarà, a partir de divendres, el violador reincident Antonio García Carbonell i l'altre acusat, Oriol Boyer, acusats d'assassinar amb acarnissament i traïdoria una dona a Cabanes (Alt Empordà) el 27 de febrer del 2014. El fiscal sol·licita una pena de 23 anys de presó per a García Carbonell mentre que Boyer s'enfronta a una condemna de 26 perquè també li atribueix un delicte de tinença il·lícita d'armes per tenir una escopeta retallada de doble canó per a la qual no tenia permís. La fiscalia sosté que els dos processats van assaltar la dona de quasi 76 anys prop de casa seva i, aprofitant la foscor de la nit, la van abordar, la van colpejar, li van introduir un mitjó a la boca, li van embolicar un mocador al coll i la van lligar de peus i mans. Després, la van arrossegar fins a un camp proper i la van apallissar perquè els hi donés informació per perpetrar un robatori. Quan la víctima estava moribunda, la van abandonar a la intempèrie i van fugir. Un treballador d'una fàbrica la va trobar l'endemà, inconscient i agonitzant. La víctima va morir dies després a l'hospital.

Segons el guió, el judici començarà divendres amb la tria dels membres del jurat popular i les al·legacions prèvies. Està previst que els dos acusats declarin al final del judici, el dimecres 15 de novembre a la tarda. Després, entregaran el veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar la tarda del dijous 16 de novembre.

Segons l'escrit de conclusions provisionals del fiscal, l'assalt va tenir lloc el vespre del 27 de febrer del 2014. Aleshores, feia tan sols quatre mesos que García Carbonell havia sortit de la presó de Quatre Camins. Havia de complir una condemna de 270 anys, però al final va estar-se'n només divuit entre reixes. Ell es va convertir en el primer pres alliberat a Catalunya en aplicació de la sentència del Tribunal d'Estrasburg que va derogar la doctrina Parot.

El fiscal sosté que aquell 27 de febrer, García Carbonell i Oriol Boyer van anar junts fins a l'habitatge on vivia la víctima, una casa situada al polígon de l'Aigüeta de Cabanes, a tocar d'una empresa de pinsos i que llavors regentava la seva família política. Els dos acusats, assenyala, feia un dia que ja es movien per Figueres, on hi van anar amb la clara intenció de cometre robatoris.



Amb inusitada violència

Els dos acusats van apallissar la dona entre quarts de vuit i quarts d'onze de la nit. Van esperar que l'anciana sortís a fora i, aprofitant que estava desprevinguda, i que els emparava la foscor de la nit, la van agredir amb una inusitada violència. "La van abordar, la van colpejar, li van posar un mitjó a la boca, la van lligar de peus i canells, li van embolicar un mocador al coll i la van immobilitzar per evitar que demanés ajuda", recull l'escrit d'acusació.

El fiscal sosté que García Carbonell i Boyer van arrossegar la víctima fins a un camp proper i, "actuant amb una gran crueltat", li van ventar una pallissa per provar de treure-li informació sobre el lloc on la família tenia guardats els diners. El ministeri públic recull que els dos processats li van donar nombrosos cops de puny i puntades de peu fins que van creure's que l'havien matada. Aleshores, van fugir cap a Barcelona.

Al seu escrit, el fiscal Enrique Barata subratlla que l'anciana no va tenir cap opció de defensa. I que tant García Carbonell com Boyer, amb "ànim de torturar-la i fer-li sofrir un patiment innecessari", la van immobilitzar i impedir que respirés fins que van abandonar-la moribunda.

L'endemà al matí, un treballador de l'empresa de pinsos va trobar la víctima semi inconscient i va donar l'alerta. La dona, que havia passat la nit al ras, va ingressar d'urgència a l'hospital Josep Trueta, on va entrar en coma i va morir una setmana més tard.



Detinguts el gener del 2015

Els Mossos d'Esquadra van detenir García Carbonell i Boyer a principis de gener del 2015, després de mesos d'investigació. Gràcies al seguiment dels seus mòbils, la policia va determinar que tots dos es trobaven a Cabanes la nit de la pallissa. I a més, una càmera de seguretat va gravar el cotxe amb què van fugir.

Per descobrir-los, també va ser clau la declaració d'un testimoni, que va relatar com el mateix García Carbonell va admetre que ell i Boyer havien apallissat l'anciana. Segons va dir-li García Carbonell, per error (perquè en realitat volien assaltar la casa de la seva família política, propietària de l'empresa de pinsos i llavors).

La policia va detenir el violador reincident al seu domicili de Sabadell. I a Boyer, que es va resistir, el van arrestar a Mollet del Vallès. A l'interior del seu habitatge, els mossos hi van trobar una escopeta retallada i 23 cartutxos. L'arma estava carregada (amb dos cartutxos a l'interior) sense que Boyer tingués cap mena de llicència per poder fer-la servir.



26 i 23 anys de presó

El fiscal Enrique Barata acusa els dos processats d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament. A Boyer, a més, li imputa un segon delicte per tinença il·lícita d'armes. El ministeri públic demana que es condemni Antonio García Carbonell a 23 anys de presó, i eleva la seva petició fins als 26 per a Oriol Boyer.

En matèria de responsabilitat civil, el fiscal sol·licita que els dos processats hagin d'indemnitzar amb un total de 265.000 euros el marit i la filla de la víctima.