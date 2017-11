El Teatre El Jardí de Figueres tancarà sis mesos per reformar el sostre

Les obres de millora del sostre de l'edifici del Teatre Municipal El Jardí de Figueres obliguen a tancar l'espai el primer semestre del 2018, la qual cosa repercutirà en la programació de l'equipament municipal. Les obres són incompatibles amb la programació teatral, musical i artística.

L'edifici centenari necessita treballs de manteniment immediat per tapar les esquerdes en el revestiment de guix que s'han detectat al sostre. Els tècnics de l'Ajuntament estan treballant en la redacció del projecte executiu de la intervenció. Un cop estigui finalitzat, s'haurà de votar en el ple i licitar el contracte.

Segons l'Ajuntament, es tracta de treballs de manteniment que qualsevol edifici necessita que s'hi facin amb el pas del temps.

La programació quedarà suspesa el primer semestre del 2018, amb la previsió que les obres s'iniciïn precisament al gener i finalitzin al juny.



L'aigua i les esquerdes

Fa dos mesos que es coneixen els danys al sostre del Teatre. El passat 31 d'agost es van detectar les esquerdes quan un dels concerts del Festival Acústica es va haver d'aixoplugar a l'interior d'El Jardí i va ser aleshores quan amb l'aigua es van detectar les esquerdes.

La substitució de part de les plaques de guix ja va provocar que s'hagués de traslladar d'ubicació un dels actes organitzat per Òmnium Cultural i l'ANC de l'Alt Empordà en suport al referèndum de l'1-O. La sessió es va celebrar a la sala de La Cate, que continuarà oferint programació teatral.

A partir del gener el que s'abordarà serà la reparació de la part restant del sostre. De moment hi ha programació fins a finals d'any. L'últim espectacle en cartell és la representació nadalenca El primer Nadal dels pastors, amb l'última sessió el diumenge 7 de gener. Les obres s'han programat per al gener perquè «ara mateix no hi ha perill, si no no el deixariem obert», assegura l'alcaldessa, Marta Felip, en declaracions a Empordà Televisió. A més, aprofitant el tancament per arreglar el sostre, Felip proposa que es renovi l'actual pati de butaques del teatre i s'hi instal·lin nous seients, «que realment ho necessita molt». L'any passat, el Teatre El Jardí va commemorar el 25è aniversari de la seva reforma i el centenari de la seva construcció.