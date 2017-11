Troben un niu de vespa asiàtica a la zona verda del Trabuc d'Empuriabrava

A Castelló d'Empúries han localitzat el primer niu de vespa asiàtica que apareix al seu terme. El niu es trobava a molta alçada en un dels arbres de la zona verda del Trabuc d'Empuriabrava d'on s'espera retirar en dies vinents.

L'alcalde, Salvi Güell, ha explicat que probablement fa temps que hi és però amb la caiguda de les fulles a la tardor ha quedat al descobert.

El van veure la setmana passada i s'està acabant d'estudiar quan es retira. Segons ha explicat, es portarà a terme a través del servei de control de plagues que porta a terme el Servei de Control de Mosquits de la Badia i el Baix Ter. Com que està cal capdamunt d'un arbre molt alt s'haurà de fer ús d'una escala de bombers, diu Güell, per poder-lo baixar.

La tramuntana d'avui n'ha fet caure un tros. Per l'època de l'any les abelles no estan actives. L'alcalde constata que, tot i que és el primer que localitzen a Castelló, "lamentablement ja no és un fet extraordinari i cada vegada se'n troben més. Aquest estiu se n'han trobat a llocs com Llagostera o Olot.