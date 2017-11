Els acusats d´assassinar una dona de 76 anys a Cabanes, a judici

El tribunal popular jutjarà, a partir de divendres, el violador reincident A.G.C. i l'altre acusat, O.B., acusats d'assassinar amb acarnissament i traïdoria una dona a Cabanes (Alt Empordà) el 27 de febrer del 2014. El fiscal sol·licita una pena de 23 anys de presó per a G.C. mentre que el segon s'enfronta a una condemna de 26 perquè també li atribueix un delicte de tinença il·lícita d'armes per tenir una escopeta retallada de doble canó per a la qual no tenia permís.

En matèria de responsabilitat civil, el fiscal sol·licita que els dos processats hagin d'indemnitzar amb un total de 265.000 euros el marit i la filla de la víctima.

La fiscalia sosté que els dos processats van assaltar la dona de quasi 76 anys prop de casa seva i, aprofitant la foscor de la nit, la van abordar, la van colpejar, li van introduir un mitjó a la boca, li van embolicar un mocador al coll i la van lligar de peus i mans. Després, la van arrossegar fins a un camp proper i la van apallissar perquè els donés informació per perpetrar un robatori. Quan la víctima estava moribunda, la van abandonar a la intempèrie i van fugir. Un treballador d'una fàbrica la va trobar l'endemà, inconscient i agonitzant. La víctima va morir dies després a l'hospital.

El judici començarà divendres amb la tria dels membres del jurat popular i les al·legacions prèvies. Està previst que els dos acusats declarin al final del judici, el dimecres 15 de novembre a la tarda. Després, entregaran el veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar la tarda del dijous 16 de novembre.

El fiscal sosté que aquell 27 de febrer, el dos homes van anar junts fins a l'habitatge on vivia la víctima i que feia un dia que ja es movien per Figueres, on van anar amb la clara intenció de cometre robatoris.

Els Mossos d'Esquadra van detenir els acusats a principis de gener del 2015, després de mesos d'investigació. Gràcies al seguiment dels seus mòbils, la policia va determinar que tots dos es trobaven a Cabanes la nit de la pallissa. I a més, una càmera de seguretat va gravar el cotxe amb què van fugir.