L'oposició de Figueres força un ple per debatre les ordenances fiscals

Els impostos de Figueres del 2018 finalment es portaran a debat. Nou dels setze regidors de l'oposició de l'Ajuntament figuerenc han forçat la convocatòria d'un ple extraordinari aquest dijous per discutir les ordenances fiscals del 2018 que l'equip de govern havia prorrogat.

Els regidors del PSC (3), Cs (2), PP (1) Compromís d'Esquerres (1) i els dos no adscrits, Manel Toro i Núria Galimany, s'han sumat en un front comú per pressionar la modificació de la pressió fiscal. Ahir van presentar la instància a l'Ajuntament amb què sol·licitaven la convocatòria urgent d'un ple municipal per debatre la modificació de les ordenances fiscals de l'any vinent, que, malgrat ser cinc grups políticament diferents, han fet pinya «per obrir el debat de les ordenances fiscals», diu Óscar Vergés, de Compromís d'Esquerres.



Propostes conjuntes

A més, les formacions estarien treballant en «propostes conjuntes sota un acord de mínims», assegura, des de Cs, Héctor Amelló. El regidor veu «intolerable» que un govern «en minoria i fràgil» intenti prorrogar unes ordenances «sense debatre-les ni consultar els grups de l'oposició».

Per altra banda, tot apunta que un dels punts que proposaran en bloc serà la rebaixa de l'IBI, que enguany es mantenia al tipus impositiu del 0,79% vigent des del 2015. El govern municipal, amb cinc regidors dels 21 totals, havia decidit prorrogar impostos i mantenir la mateixa pressió fiscal que aquest 2017. Així evitaven haver de buscar suports en un ple àmpliament fragmentat.

Des del PSC se sospita que la intenció del govern era també prorrogar els pressupostos de l'any vinent. El portaveu dels socialistes, Pere Casellas, apunta que si s'aconsegueixen modificar les ordenances fiscals, «ho tindran més difícil» per prorrogar els pressupostos.

Per altra banda, el regidor de Rendes i Recaptació, Jordi Masquef, diu estar tranquil. «Mantindrem la nostra postura de congelar impostos, l'escenari pressupostari ho avala i ells hi van estar d'acord», en referència als grups de l'oposició.

Les conclusions del document marquen que no es poden apujar impostos entre el 2017 i 2019, a excepció de la taxa d'escombraries. Masquef confia que aconseguiran els suports necessaris, sense especificar d'on vindran, i és que ni ERC, ni la CUP ni Diego Borrego han signat la instància per convocar el ple.

Tant govern com oposició són conscients que les ordenances fiscals han d'entrar en vigor l'1 de gener del 2018 i el temps juga en contra seva.

Durant els propers dies, els nou regidors de l'oposició acabaran d'ultimar els serrells de la proposta conjunta que presentaran, en què destacarà la rebaixa de l'IBI. Però més enllà d'aquest acord, cada partit tindrà carta blanca per defensar les seves pròpies propostes en relació amb impostos, taxes i bonificacions del 2018.