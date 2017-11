La tramuntana fa caure una paret mitgera a Figueres que obliga a tallar el carrer

Durant tota la jornada d'ahir les comarques gironines van registrar diversos incidents relacionats amb les importants ràfegues de vent. Aquesta situació, va provocar desperfectes en alguns edificis com és el cas de Figueres. Les ventades van ocasionar el despreniment d'una paret mitgera al carrer Oliva, segons la Guàrdia Urbana, i un envà pluvial fet de planxa, segons els Bombers. La superfície va caure sense ocasionar ferits ni desperfectes importants, però el carrer es va haver de tallar i s'hi va desplaçar l'arquitecte municipal, dotacions dels Bombers, Mossos i Guàrdia Urbana.

Pel que fa a les temperatures, si fa uns dies presentaven uns valors extremadaments alts per aquesta època de l'any, durant la jornada d'ahir les mínimes van baixar en picat arreu de les comarques gironines.El vent va incrementar la sensació de fred, sobretot a la comarca de l'Alt Empordà, on la tramuntana va bufar amb força.

Pel que fa a les mínimes, aquestes van descendir per sota dels zero graus a llocs com Setcases, Meranges o Queralbs. En el cas de localitats com Cruïlles, Fornells , Anglès, Olot o Girona es van quedar al voltant dels 0 i 1 graus.



Les primeres nevades

Al Pirineu la cota de neu es va situar al voltant dels mil metres i en algunes localitats van caure les primeres nevades importants de la temporada. També es va va haver de realitzar un rescat per part dels Bombers de la Generalitat a Pardines, on es va tallar la carretera a causa d'aquest imprevist i tres dotacions van haver de treure una família atrapada a dins d'un vehicle.