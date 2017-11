Desallotgen els manifestants que tallaven el trànsit a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat el centenar de manifestants que tallaven el trànsit a l'autopista AP-7 a l'altura del municipi de Borrassà des d'aquest matí.

Els agents han retirat els concentrats, que des de feia hores havien restringit la seva activitat al sentit sud d'aquesta via principal de connexió amb França.

Els nombrosos efectius de policia desplaçats fins a aquest punt de l'autopista han aconseguit acabar amb la protesta sense que s'hagin produït incidents de consideració més enllà d'algun moment de tensió.

Aquests incidents són alguns dels actes convocats avui a Catalunya, amb motiu de la jornada de vaga general convocada per Intersindical-CSC, un sindicat minoritari, per reclamar la llibertat dels activistes independentistes i els exconsellers empresonats per sedició i rebel·lió, entre d'altres delictes.