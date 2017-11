Figueres suspèn el ple de les ordenances fiscals per un defecte de forma

El ple que va forçar part de l'oposició amb el que es volia posar a debat les ordenances fiscals del 2018 ha quedat suspès per un defecte de forma. El ple s'havia de celebrar avui a les 6 de la tarda en convocatòria extraordinària, però ahir l'Ajuntament va comunicar que es desconvocava perquè «els sol·licitants no varen adjuntar cap expedient a la petició».

Aquest dilluns 6 de novembre, nou dels setze regidors havien presentat una instància amb la que forçaven la convocatòria d'un ple extraordinari en compliment amb l'article 10 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que contempla que la quarta part del plenari pot sol·licitar la celebració d'un Ple municipal.

La instància, que es va presentar a mà i signada pels nou regidors del PSC, C's, PP, Compromís d'Esquerres per Figueres i els regidors no adscrits Manuel Toro i Núria Galimany, no anava acompanyada de cap document adjunt.

Dos dies després de la petició l'Ajuntament assegura no haver rebut cap expedient, per la qual cosa «s'ha de suspendre la celebració d'aquest plenari fins que aportin la documentació completa», asseguren fonts de l'Ajuntament.



Rebaixar l'IBI

Els grups presentaran conjuntament un acord de mínims amb el principal punt en comú de rebaixar l'IBI, del 0,7945% actual al 0,7547%. La convocatòria del ple extraordinari busca poder debatre sobre la pressió fiscal de la ciutat el proper 2018 i, evitar, alhora, que es prorroguin també els pressupostos.

L'expedient que s'ha de presentar en aquests casos l'ha de revisar els tècnics i juristes del consistori abans de ser sotmès a debat i elaborar els dictàmens, però «ni en el moment de la sol·licitud del Ple ni en els dies posteriors no s'ha aportat cap documentació més que la instància».

Des del Partit Popular de Figueres, la regidora Maria Àngels Olmedo, espera que el ple es torni a convocar «el més aviat possible». Maria Àngels Olmedo ha deixat entreveure el malestar entre els grups de l'oposició per la decisió del govern de no comunicar-los la intenció de congelar i prorrogar les ordenances fiscals. «Ens comuniquen el que els convé» i assegura que se'n van assabentar per la premsa.