La zona esportiva de Roses tindrà un nou equipament

La zona esportiva de Roses incorporarà properament un nou equipament a les seves instal·lacions, en aquesta ocasió consistent en un edifici de serveis higiènics annex a la Pista Polivalent, el qual donarà servei a les necessitats d´aquest espai per a l´organització d´esdeveniments i espectacles de gran capacitat. El projecte incidirà també en la renovació i millora dels accessos al Camp d´Esports Municipal.

El projecte, ja aprovat per l'Ajuntament de Roses i actualment en fase de licitació, contempla la construcció d´un edifici de planta baixa de 120 m2, que se situarà davant de la façana est de la Pista Polivalent. El seu interior es distribuirà en 4 mòduls que poden funcionar independentment, en funció de les necessitats de cada moment. Cada mòdul contindrà 6 cabines, un bany adaptat i 2 lavabos. Un altre espai serà destinat a infermeria.

Pel que fa a l´exterior, l´enderroc de la construcció destinada al control d´accessos del Camp d´Esports i de l´escala existents actualment, possibilitaran millorar l´accessibilitat a aquesta instal·lació amb la incorporació d´una rampa. Es preveu també l´adequació dels espais exteriors de tot el conjunt format per la Pista Polivalent, el nou edifici de serveis, el Camp d'Esports i l'aparcament proper, amb diferents superfícies pavimentades amb formigó de color i parterres enjardinats que donaran continuïtat formal a tot el conjunt.

El pressupost amb què surt a licitació el conjunt del projecte és de 383.000€, podent les empreses interessades presentar les seves ofertes fins al proper 27 de novembre.

La pista annexa al Pavelló Municipal es va cobrir l'any 2010 per donar resposta a la demanda creixent en l´ús d´instal·lacions esportives a la població. Per ampliar la seva funcionalitat, durant l'any 2013 s'hi van dur a terme una sèrie d'actuacions fins a convertir-la en pista polivalent, apta per a la realització d´esdeveniments múltiples, a més del purament esportius.

L´Ajuntament ha decidit donar continuïtat a aquestes millores amb la incorporació del nou edifici de serveis higiènics, fet que permetrà poder albergar esdeveniments i espectacles de gran capacitat, reforçant així el caràcter multifuncional de la Pista Polivalent.