Acusen el govern de Figueres d'alentir el debat dels impostos

Els cinc grups de l'oposició de l'Ajuntament de Figueres que van sol·licitar la celebració d'un ple extraordinari on debatre les ordenances fiscals divergeixen del comunicat del consistori on s'anunciava la suspenció de la sessió, programada ahir. El consistori argumentava que la sessió s'havia d'ajornar perquè els sol·licitants no havien aportat cap documentació ni expedient a debatre.

En canvi, el regidor no adscrit, Manel Toro, defensa que la proposta la van presenar en les 48 hores posteriors a l'entrega de la instància, que es va registrar el dilluns 6 de novembre. Considera que el govern recorre al filibusterisme per allargar la celebració del ple, la qual cosa dificultaria encara més la hipotètica modificació dels impostos del 2018, ja que entren en vigor l'1 de gener però abans han d'estar sotmesos a 30 dies d'exposició pública.

L'equip de govern del PDeCAT havia prorrogat les ordenances fiscals, però PP, Cs, PSC, Compromís i els regidors no adscrits Manel Toro i Núria Galimany van forçar un ple on debatre-les. La sessió se celebraria la setmana que ve.