Les càmeres del barri de Sant Joan de Figueres, en funcionament al gener

El barri de Sant Joan de Figueres on s´instal·laran les càmeres.

L'Ajuntament de Figueres preveu instal·lar part de les onze càmeres de videovigilància a l'entorn del barri de Sant Joan de Figueres en els propers dos mesos i, segons explica l'alcaldessa Marta Felip, el gener ja podrien entrar en funcionament. Les primeres a col·locar-se seran les quatre corresponents a la rotonda de Llers d'accés al barri i per les set restants encara hi ha pendent una data.

En total són onze càmeres que es col·locaran en diversos punts del barri on viu la comunitat gitana de la ciutat. Seran la zona de la rodona de Llers (4) i el carrer Ramon i Cajal (3), i s'estudia una hipotètica tercera fase a la plaça Nova Icària (2), el carrer del Món Millor (1) i el passatge de Federico García Lorca (1).



Adjudicat a la baixa

El període de licitació es va tancar el 8 de novembre amb l'obertura de pliques i, segons fonts municipals, ja s'ha adjudicat a la baixa per un preu net (sense IVA) de 134.600 euros a l'empresa Nordata, que de les tres propostes era la més barata. L'adjudicació suposa una rebaixa important del pressupost de licitació estimat de 216.748,08 euros (amb IVA). El període d'execució començarà l'1 de desembre i s'allargarà un màxim de 9 setmanes. A més, durant els propers dos mesos es realitzarà el desplegament de fibra òptica que permetrà la comunicació directa amb la policia local i la posterior instal·lació del sistema a la rotonda de Llers.

La instal·lació de les càmeres de videovigilància respon a una demanda històrica dels veïns dels barris propers (Culubret, Juncària-Parc Bosc, Vivendes del Parc i el Turó Baix).

«És un mètode dissuasiu que, a banda de prevenir la delinqüència, també pot reduir l'incivisme», diu l'alcaldessa Marta Felip, qui detecta més problemàtiques relacionades amb la manca de civisme que amb els mateixos comportaments delictius i confia que s'evitaran casos «com la crema de cotxes durant la nit».

El sistema estarà connectat amb la Guàrdia Urbana i permetrà actuar amb «més rapidesa i no esperar la denúncia dels veïns».

Per a Felip, el principal avantatge serà la dissuasió i no tant la «repressió» que se'n pugui derivar. La iniciativa es va començar a gestar l'any 2014 però no va ser fins al maig de 2016 que es va aprovar inicialment el projecte.

L'objectiu del sistema de videovigilància és millorar la seguretat al sector oest de Figueres atenent una reivindicació veïnal.