Creen una ONG a Figueres per portar llum a Gàmbia

Il·luminar Kekuta Kunda (Gàmbia) amb plaques solars és l'objectiu que s'ha marcat l'ONG figuerenca Firefly's for Africa, creada el mes de març per portar llum en el continent menys electrificat del món.

Fundada per mossèn Josep Taberner i el fotògraf Xavi Toral, l'ONG vol treballar com a motor de desenvolupament de la població Kekuta Kunda, situada a la divisió de North Bank a l'interior de la república de Gàmbia. Amb una setantena de plaques fotovoltaiques es podria il·luminar la seixantena d'habitatges d'aquest poble de 400 habitants, l'escola, situada a 10 quilòmetres, i un espai de culte. «Amb tan sols 60 euros una família d'aquí pot donar llum a una de Gàmbia», diu Xavi Toral, que n'és el president. Un cop cobertes les necessitats de les famílies de la localitat, l'ONG vol expandir el projecte a altres punts del país africà.

La iniciativa va sorgir arran d'una primera visita el gener passat en què Toral va acompanyar mossèn Josep Taberner en el seguiment d'un projecte impulsat per l'entitat Santa Coloma de Farners per No-Kunda i que consistia a fer ús de l'energia solar per extreure aigua dels pous. L'excedent es volia utilitzar per il·luminar les llars amb energia neta i contribuir perquè deixessin d'utilitzar el querosè, que produeix gasos tòxics, com a font d'il·luminació. Així, no només es milloraria la qualitat de vida, sinó també la salut. Però l'excedent era insuficient i Toral i Taberner van decidir apostar per la instal·lació de kits domèstics de plaques fotovoltaiques.

El president de l'ONG, Xavi Toral, recorda com va va quedar corprès de la generositat dels habitants de Kekuta Kunda: «No tenen res i t'ho donen tot», diu.



Abaratir costos

L'ONG ha xifrat la primera intervenció en 8.400 euros. El material l'importaran directament des de la Xina a Gàmbia per estalviar-se les taxes europees i així abaratir costos. L'associació figuerenca té previst dur a terme la primera intervenció a Kekuta Kunda el mes de febrer, època que coincideix amb les temperatures menys extremes.

L'avaluació paral·lela de com es desenvolupa el projecte es farà a través d'un col·laborador des del mateix poble de Kekuta Kunda. A més, formaran un dels lampistes de la regió per garantir l'autosuficiència en l'ús del material.

Les bateries de les plaques fotovoltaiques permeten disposar d'electricitat sota demanda i il·luminar, per exemple, al mateix temps, des d'una habitació per un màxim de 20 hores fins a quatre habitacions per un màxim de 5. La falta de llum genera una problemàtica en les tasques diàries i «l'energia solar ens dona la possibilitat de fer progressar les famílies i avançar en el seu desenvolupament», diuen des de l'ONG.

Els destinataris finals són sobretot les dones, responsables de les tasques quotidianes de la llar, i els menors d'edat, ja que disposen de poques hores de llum per estudiar i així podrien continuar estudiant quan es pon el sol.

Firefly's for Africa compta amb el suport del primer secretari permanent d'Estat de Gàmbia i la Ministra de Sanitat. A més, tindrien el recolzament de l'Ajuntament de Figueres i preveuen participar a les properes jornades de cooperació i poder formar part d'aquí dos anys de la taula de solidaritat.

L'ONG es va presentar oficialment el dilluns al vespre amb una exposició fotogràfica de Xavi Toral a la galeria d'art figuerenca Lola Ventós. Preveuen altres activitats per recollir fons i donar tant a conèixer la realitat de Gàmbia com el projecte l'associació de recent creació.