Detingut un conductor begut i drogat després de fugar-se d'un control a Figueres i xocar amb dues patrulles

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor d'un vehicle que circulava begut i drogat per l'N-260 a l'alçada de Figueres, i que s'ha saltat un control policial. El detingut, que ha quedat en llibertat després de declarar aquest diumenge davant el jutge, va acabar xocant contra dos vehicles policials que el van perseguir després de donar-se a la fuga. Tot plegat ha passat a primera hora del matí d'aquest dissabte 11 de novembre quan una patrulla dels Mossos, que realitzava un control de trànsit, ha vist com el conductor d'un turisme d'alta gamma, i amb matrícula francesa no feia cas a les seves indicacions, i començava a conduir temeràriament per la carretera, envaint el carril contrari i obligant els altres cotxes a sortir de la via per evitar xocar amb ell. Els agents van començar la persecució, i van aconseguir bloquejar la fugida del sospitós a la N-II, però aquest va intentar fer marxa enrere, moment en què va col·lidir amb el cotxe patrulla.

Durant la fuga un vehicle dels Mossos també ha xocat contra el cotxe del fugitiu, que no feia cas de les demandes dels agents, que li exigien que s'aturés. Un cop han aconseguit barrar-li el pas, la policia ha detingut el conductor que ha donat positiu en les proves d'alcoholèmia i drogues. Dins del vehicle hi viatjaven quatre persones més, a banda del detingut.

Com a conseqüència del succés quatre agents de la policia catalana han quedat ferits lleus, i hauran de visitar el metge per descartar lesions més importants.

Atemptat a l'autoritat



Els Mossos investiguen l'home per tres delictes: Un de conducció temerària, un altre per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i un tercer d'atemptat als agents de l'autoritat, i és que un cop interceptat va colpejar un dels agents al baixar del cotxe i va mostrar una actitud poc col·laboradora. Amb tot, el conductor va passar tot el dissabte i la nit del diumenge a la comissaria de Figueres dels Mossos retingut. Aquest matí ha declarat davant el jutge de guàrdia que l'ha deixat en llibertat.