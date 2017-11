Un anònim va donar informació i detalls per identificar els dos acusats del crim de Cabanes

Un anònim va donar informació i detalls a la policia per identificar els dos acusats d'assassinar una dona de 75 anys a Cabanes (Alt Empordà) el 27 de febrer del 2014. Aquest dilluns a la tarda, ha declarat davant el jurat popular a l'Audiència de Girona un inspector en cap de la policia estatal que ha explicat que va rebre dues trucades d'un home que parlava amb "argot presidiari", que no es va voler identificar perquè tenia "pànic" però que va donar detalls sobre el crim que "no havien aparegut a la premsa".



En concret, va detallar que dos homes havien atacat la víctima per atracar-la perquè l'havien confós amb una altra dona que "tenia un poder adquisitiu més alt", que durant l'atac li van "trepitjar el coll" i que la van abandonar en un descampat creient que "estava morta". L'anònim va assegurar que un dels assaltants era un home d'ètnia gitana a qui havien condemnat prèviament a molts anys de presó i el segon era un "paio" amb coneixements d'arts marcials. L'inspector va fer arribar la informació als Mossos d'Esquadra, encarregats de la investigació.



També va explicar que el cop l'havia organitzat un «tal Vicente» i que els sospitosos haurien fet servir un cotxe (un Fiat Punto blanc) propietat d'una familiar d'un dels implicats.

La víctima equivocada

Els acusats haurien confós a la víctima perquè portava la mateixa bata que la dona a la que volien atracar. Els testimonis han donat alguns arguments que podrien justificar la confusió que s'hauria produït per part dels dos acusats, els quals en un inici tenien com a objectiu atracar a la dona del propietari de la fàbrica de pinsos.





El fet que portessin una mateixa bata amb l'anciana d'avançada edat va provocar que s'equivoquessin d'objectiu, ja que tal com han explicat alguns dels testimonis «s'assemblaven pel que fa a la forma de vestir».

La víctima vivia en una casa al polígon de l´Aigüeta de Cabanes, a tocar d´una empresa de pinsos i que llavors regentava la seva família política. També va declarar un dels treballadors de l´empresa, qui va trobar la víctima estirada al camp. En un primer moment es va pensar que «havia caigut a terra», i el que va fer immediatament va ser trucar a la policia i avisar als altres companys.



Un altre dels testimonis que sí que s´hi va acostar va assegurar que la dona estava irreconeixible i que «semblava un ninot inflable». Ha explicat que « tenia la cara totalment desfigurada i presentava marques de sang». La dona, que havia passat la nit al ras, va ingressar d'urgència a l'hospital Josep Trueta, on va entrar en coma i va morir una setmana més tard.

Dos acusats

Al banc dels acusats hi ha dos homes, García Carbonell i Oriol Boyer. Les acusacions sostenen que aquell 27 de febrer, els dos acusats van anar junts fins a l'habitatge on vivia la víctima, van apallissar la dona entre quarts de vuit i quarts d'onze de la nit. Van esperar que l'anciana sortís a fora i, aprofitant que estava desprevinguda, i que els emparava la foscor de la nit, la van agredir amb una inusitada violència.



Segons les acusacions, la van abordar, la van colpejar, li van posar un mitjó a la boca, la van lligar de peus i canells, li van embolicar un mocador al coll i la van immobilitzar per evitar que demanés ajuda.Després d'apallissar-la, la van abandonar en un camp proper donant-la per morta. L´endemà la va trobar un treballador.



Les acusacions demanen que condemnin García Carbonell a 23 anys de presó per assassinat i a Boyer a 26 anys de presó per assassinat i tinença il·lícita d'armes. Les defenses demanen l'absolució.