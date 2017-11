Arresten a Itàlia un sospitós de la mort d´un home a Sant Pere Pescador

L´indret on es va localitzar el cadàver

L´indret on es va localitzar el cadàver Rosana Vidal

Detingut a Itàlia un sospitós de la mort d'un home trobat en un aparcament proper a la platja de Sant Pere Pescador el 10 de juny del 2017. Les proves han portat els investigadors dels Mossos d'Esquadra cap a l'arrestat, que va fugir del país i l'han localitzat a través d'una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE). El sospitós està detingut i pendent que resolguin l'ordre per traslladar-lo de nou al país per passar a disposició judicial. El Jutjat d'instrucció 5 de Figueres es va fer càrrec del cas i, després de localitzar el cos i que l'autòpsia confirmés que havia mort per asfíxia, va decretar secret de sumari. La víctima era veí de Figueres i tenia 82 anys.

El cadàver va aparèixer el dissabte 10 de juny al vespre en un aparcament proper a la platja de Sant Pere Pescador. Qui va fer la troballa va ser una dona, que cap a dos quarts de deu de la nit va trucar al telèfon d'emergències. L'home duia camisa i banyador, anava indocumentat i, aparentment, el cos no presentava signes externs de violència.

Tot i això, però, la posició del cadàver i la manera com es va localitzar va fer que, d'entrada, els Mossos d'Esquadra no descartessin que pogués tractar-se d'una mort homicida. L'autòpsia va confirmar les sospites. Els forenses van determinar que l'home va morir asfixiat i tenia lesions que evidenciaven l'etiologia homicida de la mort.

L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra va recopilar indicis i proves, així com imatges de càmeres de videovigilància. El Jutjat d'instrucció 5 de Figueres va assumir la investigació i va decretar secret de sumari.

La investigació ha donat els seus fruits. Amb un sospitós identificat, el jutjat va dictar una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) davant els indicis que el sospitós hauria fugit del país. L'han localitzat a Itàlia on, des de fa setmanes, està arrestat a l'espera que resolguin l'ordre i el traslladin al país, on passarà a disposició judicial.