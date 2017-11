Un incendi en una casa de Sant Pere Pescador fa cedir-ne part del sostre

Un incendi en una casa de Sant Pere Pescador ha fet cedir-ne part del sostre.

El foc ha començat al pati on ha cremat brossa i ràpidament, les flames s'han estès a dins de l'habitatge. Ha afectat la platja baixa i un magatzem del costat.

L'alta temperatura ha fet cedir part del sostre de l'immoble.

Els Bombers hi treballen amb cinc dotacions des de cap a un quart de set del matí.

Els Bombers treballant a Sant Pere Pescador - Bombers

L'habitatge és al carrer del Mar i també ha fet mobilitzar els Mossos d'Esquadra i el SEM.

Tot i les flames, en el moment dels fets no hi havia ningú a l'habitatge i no s'ha hagut de lamentar cap ferit.