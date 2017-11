Figueres encendrà els llums dalinians de Nadal el 25 de novembre

Figueres acollirà dissabte 25 de novembre la tradicional encesa de l'enllumenat nadalenc, unes figures dalinianes úniques al país, que enguany s'amplien fins a 319. L'acte, que tindrà lloc a les sis de la tarda, a la Rambla, comptarà amb la participació dels nens i nenes de la coral del Sant Pau i els nois i noies de la coral de l'Institut Ramon Muntaner, que oferiran un concert sota les ordres de Pere Puig; la participació dels Pastorets de Figueres; la col·laboració de Laia Alsina, que dirigirà l'espectacle, i possiblement, en Fumera. Bel Bellvehí, coordinadora de l'acte juntament amb Anna Garcia - que farà de Nadalina -, presentarà l'espectacle.

L'encesa de llums es farà davant de l'arbre de Nadal que engalanarà la Rambla, que enguany mantindrà els 13 metres d'alçada de l'any anterior. Pel que fa a l'enllumenat, s'ha ampliat amb 13 elements més, passant de 306 llums a 319 enguany.

Com a novetat, s'han transformat a filament LED 7 figures més, ubicades entre columnes i façanes, i s'han creat 6 noves formigues, situades a la plaça Ernest Vila. A més, pel que fa a les noves ubicacions, s'han instal·lat noves figures a la zona de la calçada dels Monjos, carrer Pi i Maragall, carrer Sant Francesc de Paula, carrer Fossos, plaça Sant Vicenç de Paül, i a la plaça del Sol.

El regidor de Serveis Urbans, Quim Felip, explica que des de l'Ajuntament de Figueres se segueix fent un esforç per substituir els llums de filament tradicional per tecnologia LED, ja que permeten la disminució del consum en un 80% i, per tant, suposen un important estalvi energètic i econòmic.

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, posa en valor la singularitat dels llums de Nadal de Figueres, inspirats en Salvador Dalí i únics al món, i destaca que ja "s'han convertit en un emblema de la ciutat".