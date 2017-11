Tramuntana de rècord a l'Empordà

Dia ventós a les comarques de Girona. Des de ben entrada la matinada de diumenge a dilluns i durant tot el dia d'ahir, el vent del nord va bufar amb molta força sobretot a la part més nord de la província. Les ratxes més destacades van situar-se en punts de l'Alt Empordà. A Portbou es va arribar a 144 quilòmetres per hora però en altres punts de la comarca també hi va haver ràfegues destacables.

A Roses de matinada es va registrar una ràfega de 116,64 quilòmetres per hora. Es tracta, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, d'una dada molt destacable en aquest municipi, ja que no es mesurava un vent tan fort des de feia 12 anys. La més destacable registrada a Roses fins llavors és la del dia 10 d'abril del 2005 i va situar-se en 127,8 quilòmetres per hora.

En altres punts de la província la tramuntana també va bufar més fort de l'habitual: al pantà de Darnius-Boadella (98,3), a Navata (97,9), a Castell d'Aro (91,4) i a Sant Pere Pescador (89 km/h). A Olot, el vent es va enfilar fins als 83,16 quilòmetres per hora i a Banyoles, als 73,44.

La tramuntana va anar enfortint-se a mesura que passaven les hores a Girona i això va generar diverses incidències. Algunes van necessitar l'actuació dels serveis d'emergències. Els Bombers van haver de fer moltes sortides però aquestes sortosament no van generar danys personals. La major part dels serveis van ser generats per les caigudes de branques, arbres, algun cartell o cables elèctrics.



Incidència a Navata

Pel que fa a les incidències més destacades de la jornada a l'Alt Empordà, cal destacar per exemple que un camió va sortir de la carretera a la N-260 a Navata i va quedar encastat a la cuneta. A Roses hi va haver algun ensurt amb el subministrament elèctric i també algunes incidències, però que van poder ser ateses per les brigades dels serveis municipals i la Policia Local.

Al carrer Joan Timoneda de la Vila de Roses, probablement un camió que circulava per la via, va perdre la càrrega a causa del fort vent i va aparèixer runa al mig del carrer. També va caure un arbre al carrer Bernat Desclot i un altre dins una finca particular. En aquest cas va causar danys a la línia telèfonica.

La línia de telèfon es va despenjar també al carrer de Figueres pel fort vent. També va desprendre's una persiana de plàstic i un senyal vertical a la Riera Ginjolers. Finalment durant la matinada i fins al migdia es van produir diversos talls elèctrics.

Aquesta situació es va repetir en altres punts de l'Empordà. Per exemple, a la ciutat de Figueres, es van registrar incidències menors relacionades amb les fortes ventades.

Les caigudes de branques, arbres i contenidors desplaçats per la tramuntana van mantenir ocupada la brigada municipal durant tot el dia, però no van ocasionar grans desperfectes a la ciutat. Al parc de les Aigües s'hi van poder veure operaris que estaven tallant arbres que havien caigut o branques que amenaçaven de desprendre's.

Un altre dels efectes de la tramuntanada van ser les actuacions de prevenció d'alguns ajuntaments. Per exemple, a Colera es va demanar que a causa de la ventada i per unes obres que s'hi porten a terme no s'estacionessin els vehicles sota el pont del tren.

A Santa Coloma de Farners, el parc de Sant Salvador va quedar tancat. S'hi va prohibir l'entrada i circulació així com l'ús dels equipaments per l'alt perill de caiguda de branques. A Figueres, es van tancar també els accessos al parc del Bosc per seguretat mentre hi hagi vigent l'alerta Ventcat de Protecció Civil de la Generalitat.



Onades de prop de 7 metres

Un altre efecte del temporal de vent van ser grans onades en punts de la Costa Brava. A l'extrem nord del litoral es va poder veure el mar molt arrissat i grans onades, útils sobretot per als surfistes. Al Port de la Selva, Llançà o l'Estartit, el temporal de mar era destacable.

Segons dades de Ports de l'Estat, la boia situada al cap de Begur va arribar a registrar una onada màxima de prop de 7 metres d'alçada (6,88) al migdia. I de mitjana durant el dia, l'onatge superava els quatre metres.

Al Pirineu de les comarques de Girona també hi va haver un bon vendaval i en punts elevats de la Cerdanya gironina, per exemple, hi va haver algunes de les ràfegues més destacades del dia. A Alp, a la Tossa d'Alp a 2.500 metres d'altura, una ratxa va assolir els 119,52. Al Ripollès, a l'extrem pirinenc també va haver-hi forts cops de vent del nord. A l'estació d'Ulldeter - Setcases, a 2.410 metres, s'hi va donar una ratxa màxima de fins a 95,4 quilòmetres per hora. Aquesta situació de temporal de vent sumat a les baixes temperatures va suposar que al Pirineu fos un dia amb condicions dures i una sensació tèrmica que va caure en picat.



Abrigats com si fos hivern

Tota aquesta situació de vendaval també va provocar que les temperatures màximes no poguessin enfilar-se massa i que es pogués veure gent al carrer anant amb abric com si fos hivern malgrat el sol que va lluir en bona part de la demarcació de Girona. A l'Alt i el Baix Empordà els termòmetres no van superar els 13 graus. A Roses el registre més alt va ser de 12,4 graus i a la Tallada d'Empordà, de 12,9 graus.

Les mínimes del dia, en canvi, van ser força elevades, prop dels nou graus de mitjana a l'Alt i Baix Empordà. I en canvi, en les fondalades, on el vent no va ser tan elevat com a la Garrotxa, els registres van ser molt més baixos, a la Vall d'en Bas, d'1,1 graus i a Olot, de 3,4.

La previsió meteorològica indica que es mantindrà el vent sobretot a la zona de l'Alt Empordà durant les pròximes hores i que aquest dimarts això es traduirà però amb ràfegues de menys intensitat. La temperatura durant el dia es preveu que es vagi recuperant. Pel que fa a la situació de la mala mar seguirà present i hi ha avís que se superin els 4 metres d'altura al nord del cap de Creus i al cap de Begur.

Ferit greu a Barcelona

Una persona va quedar ferida greu ahir en caure-li a sobre un mur d'obra a causa del fort vent que bufava. Segons van informar fonts de Protecció Civil, a Barcelona una dona de 57 anys que passejava amb el seu gos va quedar ferida greu en caure-li a sobre un mur d'obra d'un hotel en construcció a la Rambla Prim, i va haver de ser evacuada a l'hospital de Sant Pau.