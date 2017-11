Un incendi en una casa a Sant Pere Pescador fa cedir part del sostre

Un incendi en una casa de Sant Pere Pescador va fer cedir ahir part del sostre. Les tasques dels Bombers van obligar a restringir al trànsit el carrer del Mar, on està situat l'habitatge, una de les entrades i sortides de la població. El foc ha mobilitzat Bombers, Mossos d'Esquadra i el SEM, tot i que no hi ha hagut ferits.

El foc va començar al pati de l'habitatge, on va cremar brossa. Les flames es van estendre ràpidament per l'habitatge. El foc va afectar la planta baixa i un magatzem del costat.

L'alta temperatura va fer cedir part del sostre de l'immoble.

L'incendi va suposar una important mobilització. Ahir bufava un fort vent de tramuntana a la zona.

Els Bombers hi vam treballar amb cinc dotacions des de cap a un quart de set del matí. Els vehicles d'emergència es van situar al mig del carrer del Mar, cosa que va obligar a restringir el trànsit.

També es van mobilitzar els Mossos d'Esquadra i el SEM. Tot i les flames, en el moment dels fets no hi havia ningú a l'habitatge i no es va haver de lamentar cap ferit.