L'amor pels robots, a la tercera Figueres Galàctica

Enguany se celebra una nova edició del «Figueres Galàctica», centrada en els robots. La ciutat acull des d'ahir fins al diumenge, 19 de novembre, les jornades I love Robots, amb xerrades, tallers, presentacions i la segona edició d'una Fira temàtica, organitzada pel Casino Menestral i Oci Ficció.

Aquest serà el punt culminant de les jornades, que tindrà lloc a la plaça Catalunya de Figueres i on participaran diverses parades «dedicades a la cultura friki», on s'hi podran trobar còmics, manga, marxandatge i disfresses, així com una zona de food trucks, jocs de taula i inflables. Hi haurà a més un concurs de cosplay i un recital de música d'anime.

El Figueres Galàctica es remunta el 2015 quan, per celebrar la tornada de Star Wars a la gran pantalla, Oci Ficció va organitzar una setmana d'activitats relacionades amb l'univers imaginat per George Lucas. L'any passat va continuar amb una temàtica diferent, centrada en el Japó i enguany el protagonisme recau en els robots amb xerrades sobre la robòtica a la ficció, personatges com Mazinger-Z o tallers familiars.