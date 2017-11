L'Illa de Rodes de Roses demana el cicle superior en activitats físiques i esportives

Es calcula que el nombre d'alumnes que, aquesta última dècada, ha fet els estudis de tècnic en conducció d'activitats físiques en el medi natural (Cafemn) a l'Institut Illa de Rodes de Roses ascendeix a 400. Se celebra una dècada de la posada en marxa d'aquest cicle formatiu de grau mitjà i, des del centre, consideren que ja tocaria que el Departament d'Ensenyament els permeti créixer en la formació professional amb la implantació dels estudis de tècnic superior en animació d'activitats físiques i esportives en modalitat dual.



Les expectatives, de cara al curs 2018-2019, són bones, com ho explica el director de l'Illa de Rodes, Josep Lluís Tejeda: "No només l'institut, sinó també l'Ajuntament de Roses i el govern comarcal ja fa anys que ho demanem, i, ara, encara amb més motiu ja què tenim molts alumnes disposats a fer aquests estudis amb nosaltres. Tenim també un preacord signat amb més de trenta empreses empordaneses del sector per acollir el nostre futur alumnat en pràctiques."







TRAILER "De Roses al Canigó" amb alumnat i professorat del cicle formatiu CAFEMN de l'Institut Illa de Rodes from Illa TV on Vimeo.

L'Institut Illa de Rodes va optar, fa deu anys, quan va introduir estudis de formació professional, per la família de les activitats físiques i esportives. A part del Cafemn, també imparteix estudis de Tècnic esportiu en la modalitat de salvament i socorrisme i en la modalitat de vela. El centre ha pensat que valia la penade l'FP reunint en una jornada (el 19 de novembre, l'alumnat actual, el que ja està graduat i totes aquelles persones i institucions que han format part d'aquest recorregut acadèmic. I què millor que una trobada en plena natura, fent una pujada al Pic de l'Àliga.Dels 400 alumnes que van optar per aquesta formació professional, molts van continuar estudiant a l'Illa de Rodes, fent el cicle de tècnic esportiu de salvament i socorrisme i el de tècnic esportiu de vela lleugera; uns altres van haver de marxar per poder fer el Cicle Superior d'Animació Esportiva a altres comarques.També n'hi ha que han finalitzat els estudis universitaris del CAFE (Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport). "Ens fa molta il·lusió que hi hagi alumnes que, des dels nostres estudis, hagin arribat al nivell màxim de professionalització universitària", es felicita Tejeda. I hi ha alumnes que han entrat a treballar en empreses del sector o en empreses que no tenen res a veure amb el que han estudiat, però que també han trobat el seu camí professional.Per al director de l'institut, els estudis de tècnic superior en animació d'activitats físiques i esportives en modalitat dualcom a professionals de l'activitat física i l'esport. Tenen una durada de dos cursos amb una càrrega de 1.340 hores lectives i 910 hores a l'empresa.Un augment sostingut que indica un interès creixent pels estudis En deu anys, hi ha hagut tres promocions de 20 alumnes en els estudis de tècnic en conducció d'activitats físiques en el medi natural (2008 /2009/2010), quatre promocions de 40 (2011/2012/20913/2014) i tres promocions de 60 (2015/2016 i 2017).Professionals que imparteixen els estudis del Cafemn L'equip docent consta, actualment, de sis professors d'educació física, un especialista, un economista i un professor de Geografia i Història.Josep Lluís Tejeda, director de l'Institut Illa de Rodes. «La formació professional dual permet. En aquest cas, es tracta d'una molt bona oportunitat per a la comarca i per al desenvolupament d'empreses relacionades amb l'activitat física i el turisme.»