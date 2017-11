La Rambla no es blindarà durant el Nadal

L'Ajuntament descarta bloquejar els accessos de la Rambla per evitar l'entrada de cap vehicle que pugui perpetrar un atac terrorista. Els tècnics en seguretat han desaconsellat col·locar barreres New Jersey durant el Nadal, quan al centre de la Rambla s'hi instal·la el mercat nadalenc. «Hem de confiar en els tècnics», diu l'alcaldessa Marta Felip, qui apunta que el volum de vianants és el mateix al centre del passeig que a les voreres perifèriques. «El que no podem fer és explicar les mesures de seguretat públicament perquè els terroristes les coneguin», diu. En canvi, però, quan s'hi fan grans esdeveniments el pla d'autoprotecció regeix els tancaments.