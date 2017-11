Roses organitza tallers amb empreses per millorar la destinació turística

L´Ajuntament de Roses organitza per demà i divendres una ronda de sessions participatives entre empresariat dels sectors comerç, restauració, allotjament i serveis, així com amb tècnics municipals i representants polítics, per debatre i valorar noves estratègies en la promoció i desenvolupament de la destinació turística de la població.

L'objectiu és continuar millorant com a destinació turística de qualitat i oferir experiències i atractiu als visitants, sigui quin sigui el motiu de la seva estada i l´època de l´any en què aquesta tingui lloc. Per això, ha endegat un procés de reflexió i planificació al voltant de l´actualització del Pla de Màrqueting Turístic existent, que servirà de guia al llarg dels propers anys en totes les actuacions de producte i de promoció. La consultora Chias Marketing és l´empresa encarregada de coordinar aquest projecte.

El Pla de Màrqueting Turístic serà un nou full de ruta consensuat amb el sector privat, com ja es va fer en l´anterior Pla, que, segos han remarcat "establirà les bases per aprofitar millor els recursos existents al municipi per a la creació de productes turístics i transformar-los en ofertes que es puguin comercialitzar als mercats, amb la intenció d´incrementar la competitivitat de la destinació".

Alhora, el Pla establirà les actuacions necessàries per tal d´augmentar l´atractiu de la destinació turística, consolidar la seva posició en els mercats objectius i incrementar el valor afegit dels productes turístics existents.

Es consdiera cabdal la col·laboració i opinió de tots els implicats en el sector turístic i se'ls ha convocat a una sèrie de tallers d´opinió que han de servir per conèixer les seves inquietuds i punts de vist i incorporar els suggeriments que es produeixin a la dinàmica d´elaboració del Pla.

En total, seran 5 sessions, que tindran lloc a Ca l'Anita. Quatre d´elles es desenvoluparan demà i van dirigides al col·lectiu de tècnics municipals, al sector del comerç, al sector de la restauració i als grups polítics municipals. Per últim, una darrera sessió tindrà lloc divendres, a les 10 hores, i estarà destinada a l´allotjament, agències de viatge i empreses d'activitat.