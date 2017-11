El testimoni que va implicar un dels acusats amb el crim de Cabanes «ja no recorda res»

Els testimonis que implicaven el violador reincident Antonio García Carbonell i l'altre acusat, Oriol Boyer, amb el crim de Cabanes no van ratificar les seves declaracions davant el tribunal popular encarregat de jutjar el cas.

Un d'ells, que diu que va conèixer Antonio García Carbonell a la presó, va assegurar que li va confesssar que la seva intenció i la de l'altre acusat, Oriol Boyer, era anar a robar però es van equivocar de víctima i el cop va sortir malament. En concret, els Mossos d'Esquadra creien que l'objectiu era la cunyada de la víctima.

Aquest testimoni, però, va declarar ahir a l'Audiència de Girona en el trascurs del judici i no va corroborar res del que havia dit amb anterioritat. Assegura que va patir una embòlia i que «ja no recorda res». A la declaració que ara no recorda, també va exposar que García Carbonell va dir que l'autor de la pallissa mortal era «el jove amb les lletres al coll» (en relació amb un tatuatge que porta Boyer) i que ell «no va entrar» perquè es va quedar al cotxe vigilant. Ahir també va declarar un altre suposat còmplice de García Carbonell, que també es va desdir.

D'altra banda, la declaració d'un altre dels testimonis, veí de Cabanes, tampoc va ratificar el que havia dit durant la investigació. Ja d'entrada va avisar que prenia «molta medicació». Les interrupcions, les males respostes i les negatives a contestar han continuat fins que, finalment, han fet que un forense visités l'home. El dictamen professional va concloure que no estava en condicions de declarar i ho tornaran a intentar avui al matí. Havia assegurat que els processats l'havien anat a veure per demanar-li informació d'una benzinera que pretenien atracar i més tard li van preguntar per l'empresa de pinsos.



Els telèfons, al lloc del crim

Els Mossos d'Esquadra van detallar que, un cop l'anònim els va posar sobre la pista dels dos acusats, van poder ubicar-los al lloc del crim gràcies als telèfons mòbils. Seguint el rastre dels repetidors, els investigadors van resseguir el recorregut que els dos processats haurien fet plegats el dia abans del crim des de Mollet fins a Figueres. Van passar-hi la nit per separat i l'endemà es van tornar a trobar per anar a Cabanes.