Les negociacions pel canvi de gestió dels canals d'Empuriabrava es trenquen

La Generalitat ha comunicat a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries que s'han trencat les negociacions amb la concessionària pel canvi en la gestió dels canals d'Empuriabrava, després de tres anys. La decisió s'ha pres quan ja hi havia una proposta ferma per signar i la data de l'1 de gener de 2019 per fer efectiu el canvi en la titularitat, ha informat l'Ajuntament de Castelló. Ara l'alcalde, Salvi Güell, espera reunir-se amb responsables del govern català perquè els donin explicacions.

«Nosaltres ja teniem l'acord amb la proposta definitiva, ja ho teniem gairebé tancat i ara la Generalitat ens ha comunicat que dona per trencades les negociacions», va remarcar l'alcalde, Salvi Güell.

Posa de manifest que desconeix el motiu però recorda que les complicacions han estat constants en els darrers tres anys.

La sentència recent del TSJC en la qual l'Associació de Propietaris d'Empuriabrava (APE) guanyava un contenciós contra el Pressupost del Manteniment dels Canals d'Empuriabrava i obria la porta a reclamar les quotes pagades pels amarratges va complicar la situació.

Es va resoldre, diu Güell, i ara l'Ajuntament estava convençut que s'acabaven les llargues negociacions. «La proposta ja estava per tancar-la» i fins i tot es posava la data del 2019 per fer el canvi.

L'Ajuntament fins i tot va crear aquest any una partida de 120.000 euros per tal d'assumir, si era necessari, la gestió. S'ha de preveure una taxa i serveis tècnics, alguns dels quals s'han d'externalitzar.

El govern municipal ha sol·licitat una reunió amb els responsables d'aquestes gestions per part de la Generalitat perquè els aclareixin què implica això. Desconeixen si s'espera tirar endavant igualment o bé s'aparca el tema.



Manteniment i gestió

La proposta que té a punt de signar l'Ajuntament planteja el traspàs de la titularitat de la gestió i manteniment dels canals, els espais públics de la marina. Ara esperen les explicacions de la Generalitat però temen que alguna de les parts hagi jugat a mantenir la negociació sense cap voluntat de tancar-la.

El traspàs dels canals de la marina fa anys que s'espera. Es va anunciar el 22 de març de 2013 i s'havia de fer efectiu el gener de 2014.

Però el tema no estava tancat com es va anunciar i des de fa gairebé quatre anys es negocia.

La concessionària Port Empuriabrava S.A sempre ha defensat públicament que tenen vigent una concessió pels 40 quilòmetres de canals i els més de quatre mil amarratges.