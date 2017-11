Castelló i Creu Roja signen un conveni per lluitar contra l'exclusió social

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries i el Departament de Benestar Social Creu Roja han iniciat una col·laboració i cooperació per portar a terme accions destinades a col·lectius i persones amb dificultats per la seva integració social.

Creu Roja presta diversos serveis al municipi, com el lliurament de targetes d'aliments, classes d'alfabetització, ajudes puntuals per atencions urgents a necessitats bàsiques, ajuts a l'exclusió residencial i vestuari i complements per a infants.

L'entitat aporta una tècnica 6 hores a la setmana d'atenció directa al Casal Cívic d'Empuriabrava cada dijous per tal de desenvolupar totes aquestes accions.