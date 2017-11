Detingut a Empuriabrava per robar targetes bancàries i estafar més de 25.000 euros

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 de novembre a Empuriabrava, un home, de 37 anys, de nacionalitat francesa i veí de Marsella, com a presumpte autor de set delictes d'estafa bancària.

La detenció és el resultat d'una investigació oberta el mes de juny després de tenir coneixement que diverses persones havien estat víctimes de la mateixa modalitat d'estafa. Els autors actuaven a l'interior de caixers automàtics d'Empuriabrava i mitjançant l'engany aconseguien la targeta bancària i el número PIN de les víctimes.

Aquest mètode, conegut com "scalping", sempre es realitzava en caps de setmana i amb el mateix modus operandi. En tots els casos feien creure a les víctimes, normalment estrangers d'edat avançada, que el caixer tenia alguna avaria i s'oferien per ajudar-los. Amb aquest engany aconseguien que la víctima teclegés davant seu el seu número PIN. Seguidament li sostreien al descuit la targeta bancària i li feien creure que se l'havia quedat el caixer. Amb aquesta estratègia s'asseguraven que la víctima no ho pogués comprovar fins al següent dia hàbil.

Durant els últims cinc mesos els lladres van aconseguir realitzar set delictes d'estafes i la quantitat defraudada ascendia a més de 25.000 euros.

Arran aquests fets, la policia va iniciar una investigació i un dispositiu de vigilància en els caixers de les entitats bancàries de la zona.

A quarts de deu del matí del passat 11 de novembre, una patrulla de paisà que estava fent la vigilància en un caixer de la localitat d'Empuriabrava va localitzar un dels sospitosos quan entrava a l'interior del caixer mentre hi havia un usuari.

La patrulla va identificar l'home i va comprovar que es tractava d'un dels estafadors. Per aquest motiu, se'l va detenir com a presumpte autor de set delictes d'estafes bancàries.

La investigació no es dóna per tancada i no es descarten noves detencions.