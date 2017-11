Drama humà entre fronteres a la Jonquera

Va intentar trobar una millor vida a Europa i en voler creuar la frontera d'Espanya a França posant en perill la seva vida va acabar mort. Aquesta és la història del jove que va perdre la vida el 16 d'octubre a la Jonquera després de ser atropellat per un tràiler a la Nacional II.

La víctima era un noi de 26 anys, nacut a Algèria i que havia arribat a Espanya en pastera. No se sap com va arribar a la Jonquera des d'Almeria després de fer 960 quilòmetres. El que és cert és que la frontera va ser el seu destí final.

Va morir atropellat per un camió. Un fet que com han pogut confirmar els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona va ser fruit d'un accident. El xofer del tràiler no ha acabat imputat per cap delicte i l'atestat està a mans del jutge per si aquest considera que el camioner estranger ha de prestar declaració pels fets davant de la policia.

Cal recordar que quan van ócorrer els fets el conductor del vehicle no va poder ésser identificat ja que aquest va marxar del lloc. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra van començar una investigació que ha donat els seus fruits.

D'entrada han conclòs que el xofer no va protagonitzar una fugida sinó que tot va ser un cúmul de circumstàncies que van acabar en un malaurat accident.

Els agents del Grup de Recerca i Documentació (GRD) de Trànsit dels Mossos van fer-se càrrec d'aquest cas i, un cop obtingudes les imatges de les càmeres de vigilància de la zona, van poder identificar el vehicle i el conductor que va cometre l'atropellament. Era un xofer polonès.

L'accident mortal va ócorrer el dia 16 cap a quarts d'onze de la nit. Uns camioners que estaven a l'aparcament d'importacions de la duana de la Jonquera van alertar que hi havia un jove inconsicent a terra. El noi no va superar les lesions tot i ser evacuat al CAP de la Jonquera i va acabar morint.

Aquesta era d'entrada l'única informació que tenia la policia el dia dels fets. Però un cop van identificar el vehicle, el conductor i van visionar les imatges de videovigilància de les càmeres de la zona van descobrir com s'havien produït els fets.



En patera a Almeria

El jove anava en el camió que va atropellar-lo. Era un polissó, que havia pujat al para-xocs davanter del vehicle i s'hi va posar horitzontalment. La mala sort va voler que encara no havia fet un quilòmetre el vehicle, en va caure sobtadament i llavors, es va produir el fatal accident: el vehicle pesant li va passar pel damunt.

El jove va poder ésser identificat un cop fetes gestions policials i l'autòpsia. Finalment, els Mossos van descobrir la vivència d'aquest noi de 26 anys.

El jove era procedent d'Algèria i havia estat rescatat feia diversos dies quan havia arribat en pastera a la costa d'Almeria. Des del rescat comptava amb una ordre d'expulsió per part de la Policia Nacional. Llavors, no se sap com, va aparèixer i morir a la Jonquera, intentant entrar a França.