Detenen un home per robar targetes bancàries i estafar més de 25.000 euros

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 de novembre a Empuriabrava un home, de 37 anys, nacionalitat francesa i veí de Marsella, com a presumpte autor de set delictes d'estafa bancària.

La detenció, segons informen els Mossos, és el resultat d'una investigació oberta el mes de juny. Els autors actuaven a l'interior de caixers automàtics de la localitat d'Empuriabrava i mitjançant l'engany aconseguien la targeta bancària i el número PIN de les víctimes. Feien creure a les víctimes, normalment estrangers d'edat avançada, que el caixer tenia alguna avaria i s'oferien per ajudar-los. Amb aquest engany aconseguien que la víctima teclegés davant seu el seu número PIN i seguidament li sostreien al descuit la targeta bancària i li feien creure que se l'havia quedat el caixer.

Durant els últims cinc mesos els lladres van aconseguir realitzar set delictes d'estafes i la quantitat defraudada ascendia a més de 25.000 euros. La investigació no es dona per tancada i no es descarten noves detencions. Se'n va decretar llibertat amb càrrecs.