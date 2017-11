Els Mossos disparen un tret a la cama d'un jove francès a la Jonquera que ha baixat d'un cotxe cridant 'Al·là és gran'

Lloc on la policia ha disparat un tret a un jove que cridava ´Al·là és gran´

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte al peatge de la Jonquera (Alt Empordà) un jove que ha cridat 'Al·là és gran' diverses vegades. Tot plegat ha passat a quarts de tres de la matinada quan diversos agents de la Guàrdia Civil han demanat a un conductor francès d'origen marroquí que s'aturés, quan anava a creuar la frontera.

Ha estat aleshores quan l'home ha començat a cridar 'Al·là és gran' diverses vegades i s'ha atrinxerat a dins del vehicle. Els agents han demanat a l'home que sortís del cotxe sense roba i amb les mans a la vista, però el sospitós no ha fet cas a les indicacions i s'ha posat la mà a la butxaca, fet que ha obligat els agents a disparar per poder-lo detenir. Com a conseqüència del tret l'home ha quedat ferit en una cama, i ara es recupera a l'hospital Josep Trueta de Girona.