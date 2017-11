L´Escala engega l´obra a l´avinguda Montgó, que comportarà canvis en la circulació

L´avinguda Montgó, on es faran les obres de millora.

L'Ajuntament de l'Escala té previst començar aquesta setmana les obres de millora de l'avinguda Montgó, adjudicades per 361.000 euros. Els treballs comportaran canvis en la circulació, tot i que en sentit avinguda Riells es mantindrà sempre un carril de trànsit obert.

Els treballs es porten a terme des de la cruïlla de l'avinguda Riells fins al carrer Ginesta. Aquí és on hi haurà un carril obert mentre durin els treballs sempre en direcció cap a l'avinguda Riells. El trànsit que vagi cap a Montgó s'haurà de desviar. El circuit recomanat per l'ajuntament són els carrers Barcelona, Bisbal, Gladiol i Sant Briu fins arribar a l'avinguda Montgó.

El projecte de millora de l'avinguda Montgó permetrà l'ampliació les voreres i crear un tram més de carril bici per tal de donar major protagonisme als vianants. Mentres es resol la creació d'una nova bossa d'aparcament a la zona, es mantindrà part dels aparcaments a l'espai que posteriorment s'usarà com a carril bici.

Des de fa temps es negocia la possibilitat de disposar d'un solar d'un particular com a aparcament. L'Ajuntament diu que la resolució està en procés.

L'avinguda on tenen lloc les millores té un elevat trànsit, principalment a l'estiu. La resta de l'any la intensitat és baixa.



Passeig de Riells

A la zona s'estan portant a terme també les obres per allargar el passeig de Riells. Els treballs permetran continuar el passeig litoral des del tram actualment de vianants fins a la Clota vorejant la costa. L'adjudicació s'ha fet per un import de 623.800 euros.