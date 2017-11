El pantà de Darnius toca fons

Les reserves d'aigua de l'embassament de Darnius Boadella se situen per sota de la mitjana dels últims 10 anys i, si no plou en els propers mesos, s'hauria de replantejar la declaració d'alerta per sequera.

Tots els embassaments de la demarcació es troben per sota les reserves de fa un any, però el de Darnius és el que pateix la situació més crítica, amb només el 37,24% d'aigua de la seva capacitat total (61,10 hm3). L'estat ahir era de 22,76 hectòmetres cúbics (hm3), quantitat suficient per garantir l'abastament urbà durant tot un any. La situació, però, és diferent pel que fa a les campanyes de regadiu. Les demandes dels pagesos s'hauran de satisfer a partir de la primavera, fet pel qual caldrà veure si es registren pluges en els propers mesos que permetin recuperar les reserves de l'embassament.

A l'espera de pluges

Però des de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) s'espera que a la primavera es recuperin les reserves de l'embassament. «És força usual que al pantà de Darnius li arribin les pluges durant el període hivernal», asseguren. Així, en cas que no plogués, seria a partir del mes de març quan caldria plantejar la declaració d'alerta, ja que seria aleshores quan afectaria la quantitat d'aigua garantida amb destí als usos de reg.

L'escassetat de pluges ha derivat en el baix nivell actual de les reserves, un dels més baixos de l'última dècada, i és que ni el 2016 ni aquest 2017 ha plogut suficient. Han estat anys molt secs i només s'han registrat episodis puntuals de precipitacions que han servit per recarregar puntualment els embassaments, apunta l'ACA. Des d'abans de l'estiu que no s'han registrat pluges abundants a les capçaleres dels rius, i tampoc ho ha fet a finals d'estiu ni durant la tardor, per la qual cosa el pantà empordanès encara no ha iniciat la recuperació de les reserves.

Restriccions per sequera

El Pla especial de l'ACA estableix en els 23 hm3 el llindar per activar l'alerta per sequera a l'embassament i estipula que les persones titulars d'aprofitaments d'aigua hauran de reduir els seus consums: un 25% menys en reg agrícola, un 10% menys en usos ramaders, un 5% menys en usos industrials, un 30% en recreatius i un 5% en d'altres.

Si s'arribessin a activar mesures per l'alerta de sequera, amb previ avís de l'ACA, els municipis que es veurien afectats serien principalment Figueres i rodalies i també aquells que depenen de les captacions superficials aigües avall, com el Consorci de la Costa Brava Nord o els regants de la zona. Però l'Agència encara no parla d'activar cap mesura de contenció per optimitzar l'aigua del pantà. «Caldrà seguir l'evolució de les reserves», diuen des de l'ACA. El clima mediterrani «ja ens té acostumats» a l'alternança entre llargs períodes d'estiatge i episodis d'intenses precipitacions i de curta durada, que «malauradament s'estan accentuant més en els últims anys». Mentre no plogui de llevant, el pantà que abasteix part de l'Alt Empordà no es recuperarà i continuarà l'estat crític, mentre que els pantans del Ter –Sau (45%) i Susqueda (53%)– tenen reserves superiors.