Tirotejat per cridar «Al·là és gran»

Un conductor francès d'origen marroquí va rebre la matinada del dissabte un tret a la cama per part de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra en un control al peatge de l'AP-7 a la Jonquera. L'home no va fer cas de les indicacions dels agents, que li demananaven que es parés i s'identifiqués. Finalment va sortir del vehicle cridant «Al·là és gran» i davant el gest d'introduir la mà a la butxaca, els agents van disparar i el van ferir a la cama. El detingut podria patir trastorns mentals i els indicis no apunten cap a una hipòtesi terrorista, segons declaracions dels Mossos a Diari de Girona.

Els fets van passar a les 00:15 hores del dissabte, quan la Guàrdia Civil tenia desplegat un control policial a la Jonquera. Diversos agents van demanar al conductor, d'edat compresa entre 25 i 30 anys , que s'aturés quan es dirigia a creuar la frontera i va ser aleshores quan va començar a mostrar un comportament estrany. Davant la situació, i que l'home persistia en el comportament i no s'identificava, van sol·licitar reforços als Mossos.

Va sortir dues vegades

Els agents van demanar a l'home que sortís del cotxe amb les mans enlaire, però el sospitós no va fer cas de les indicacions. Si més no, no al complet. L'home sí va sortir una primera vegada del vehicle, segons relaten els Mossos d'Esquadra. Ho va fer vestit i va començar a caminar alterat cap als agents i cridant «Al·là és gran». Aleshores es va introduir la mà a la butxaca i els agents van disparar trets intimidatoris, però en no fer cas, van decidir reduir-lo obrint foc contra alguna part no vital del cos del sospitós.

El noi, arrossegant-se, va tornar a entrar al vehicle ferit per un impacte de bala a la cama i va tornar a atrinxerar-se al vehicle aparentment amb la intenció de fugir. Llavors, el noi es va despullar i els agents li van tornar a demanar que sortís del vehicle. El sospitós va acabar sortint i va ser aleshores quan els agents el van detenir.

Un cop els agents el van reduir va ser atès per diversos efectius dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) que el van traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona. El van operar dues vegades i es troba ingressat en estat molt greu i pronòstic reservat.

Els agents de la policia estan investigant els fets i, segons aquestes mateixes fonts, no van trobar explosius ni armes a l'interior del vehicle. Descarten la hipòtesi terrorista, però investigaran si el detingut pateix algun trastorn mental que expliqui el seu estrany comportament. No se l'estaria instruint per terrorisme, sinó per desordre públic.

En el vehicle també hi viatjava una dona que es mantenir al marge i no va oposar cap resistència. La investigació del cas és conjunta entre Mossos i Guàrdia Civil.

Mentre es desenvolupava l'operatiu al peatge, es va interrompre el trànsit a l'AP-7 en sentit Nord i Sud, la qual cosa va ocasionar retencions en la circulació. El peatge, doncs, va quedar blindat pels Mossos i la Guàrdia Civil com a mesura preventiva i per garantir la seguretat ciutadana. L'operatiu es va allargar fins a tres quarts d'una de la matinada, segons han cofirmat els Mossos d'Esquadra.

Acostumats als controls

El municipi de la Jonquera té la seva raó de ser en la frontera i, precisament per la seva posició estratègica, és sovint un dels punts habituals on es realitzen controls policials. L'alcaldessa, Sònia Martínez, diu no haver notat un reforç en els controls que es realitzen en aquest punt de sortida i accés a França i que passen desapercebuts pels habitants del poble. «A la Jonquera ja hi estem acostumats», diu.

«No hem de veure els controls com una amenaça, sinó com un mètode per garantir la seguretat», explica Martínez. De fet, divendres passat un dels controls de la Guàrdia Civil va permetre detenir un ciutadà rus de 56 anys. L'home volia creuar la frontera amb 12,6 quilos d'haixix amagats en un doble fons del maleter.

La Jonquera, amb poc més de 3.000 habitants, compta amb la presència dels quatre cossos policials amb competència a Catalunya: Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Policia Local.