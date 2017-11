Vilafant busca captar compradors dels pobles veïns

L´Ajuntament de Vilafant ha presentat la campanya «Comprar a Vilafant té premi» per tal d´intentar atraure gent del municipi i de les poblacions del voltant a consumir en els comerços durant el període de Nadal.

La campanya consisteix a proporcionar butlletes als clients que facin una compra superior als cinc euros. La butlleta permet optar a regals. Des del 27 de novembre fins al 26 de desembre s´entregaran les butlletes.

El 29 de desembre es farà un sorteig. Hi haurà tres guanyadors que obtindran tiquets de regal per valor de 150 euros; i deu guanyadors amb tiquets de regal per valor de 50 euros. Els tiquets es podran bescanviar en els comerços adherits a la campanya fins al 14 de gener.

Vilafant es troba molt proper a Figueres, una important àrea comercial.Al seu entorn hi ha diverses poblacions petites els veïns de les quals són clients potencials perquè s´han de desplaçar a pobles més grans per comprar.