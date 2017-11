El desdoblament de la C-260 a Vilatenim s'acabarà a finals d'any

Les obres es troben en un estat avançat i la previsió és que s'enllesteixin aquest desembre. Ara s'està ultimant el segon carril per cada sentit de circulació i en breu es començarà a pavimentar. Així, es donarà per finalitzat el tronc central de 3,20 metres d'amplada. Així ho ha assegurat l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, qui explica que l'empresa executadora del projecte li ha traslladat que l'obra s'enllestirà dins els terminis establerts.

A més, segons Felip també es podrà enllestir en el proper mes la construcció del vial sud, que connectarà directament la zona industrial del Firal de Figueres amb Vilatenim sense haver de passar per l'enllaç actual de l'N-II, on es registren congestions de trànsit. D'altra banda, només restarà pendent la finalització del vial nord, pel qual encara no hi ha una data fixada. Aquest, transcorrerà paral·lel a l'N-II i permetrà enllaçar fins al camí vell de Vilatenim.

Els serveis ja s'han acabat de soterrar i ara s'estan ultimant els treballs previs a la pavimentació, que permetran retirar les tanques de la zona. «Encara pot semblar que visualment queda molta feina, però el director de les obres diu que es veuen capaços d'acabar-la en un mes», assegura l'alcaldessa.

El desdoblament influirà en la mobilitat de la zona est i sud de Figueres i permetrà «alliberar molt de trànsit que ara es veu forçat a entrar al centre de la ciutat». La creació dels dos vials, «sobretot el sud» destaca Felip, donarà una nova dinàmica i permetrà desviar els vehicles.

La C-260, que uneix Figueres i Roses, registra una mitjana anual d'entre 21.000 i 24.000 vehicles al dia, i pot arribar als 43.000 vehicles al dia durant l'agost. El desdoblament pretén resoldre els problemes de congestió que es produeixen en aquest tram d'entrada a la ciutat de Figueres, amb l'execució d'una via amb les característiques adients de capacitat i seguretat, tot respectant el seu entorn urbà.

El principal impacte es veurà a l'estiu, quan el volum de trànsit per incorporar-se a la C-260 sentit Roses és més elevat i «s'hauran acabat les cues al cinturó de ronda», ja que els quatre carrils aportaran més fluïdesa.



La passera, acabada

La passera sobre la carretera que ha de possibilitar que els vianants puguin travessar-la ja està finalitzada des de fa unes setmanes. L'estructura metàl·lica permetrà salvar els quatre carrils un cop acabin les obres i permetrà el desplaçament a banda i banda de la carretera, on hi ha diversos negocis i establiments.

Les obres les va iniciar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat el gener del 2016 que tenen com objecte desdoblar l'últim tram que quedava de la carretera C-260 que uneix Figueres i Roses.

El tram on s'està treballant és d'uns 750 metres de longitud, des de l'enllaç amb la carretera N-II fins la rotonda de Vilatenim. L'obra es va adjudicar per un import de 8,8 milions d'euros. Sumant-hi el pressupost previst de les expropiacions, la inversió per al desdoblament suma més de 17 milions d'euros.