Una veïna de la Jonquera reconeix un lladre quan la policia els identificava

Una veïna de la Jonquera va veure com els Mossos estaven portant a terme una identificació al carrer i ràpidament va alertar als agents: aquells dos joves eren els qui li havien entrat a robar a casa feina un parell de dies. Ho tenia clar perquè les càmeres de vigilància que tenen instal·lades al domicili van poder gravar-los i per tant, no tenia dubte que eren ells.

Els fets van passar l' 11 de novembre pels volts de quarts de sis de la tarda quan els agents feien un dispositiu de seguretat ciutadana. Van veure dos joves que sortien d'un edifici de forma sospitosa i els van identificar. Es tracta d'un bloc de pisos ocupat, a prop de l'institut. Una veïna va avisar que eren els que que havien entrat al seu garatge a robar el dia 4.

La dona ja havia posat la denúncia i els agents van detenir-los com a presumptes autors d'un robatori amb força per entrar al garatge i per un robatori a l'interior de vehicle, perquè van forçar el cotxe. Els detinguts són dos homes, de 21 i 54 anys, veïns de la Jonquera i Figueres respectivament i nacionalitat marroquina.