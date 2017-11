Una dona resulta ferida en caure d'uns set metres per una claraboia a Roses

La claraboia per on s´ha precipitat la dona

Una dona de 53 anys de Roses ha resultat ferida menys greu després de caure d'uns 7 metres per una claraboia el vidre de la qual s'ha trencat.

La víctima ha estat traslladada amb ambulància del SEM a l'Hospital de Figueres

L'accident ha tingut lloc al número 101 del carrer Oslo de Roses, la dona era al terrat de l'edifici quan ha trepitjat la claraboia que s'ha trencat. Aquesta claraboia donava al celobert d'un primer pis d'un magatzem.

La dona ha patit diversos talls i lesions.

Al lloc hi han treballat els Bombers, la Policia Local de Roses i el SEM. Inicialment el SEM hi havia enviat l'helicòpter medicalitzat però finalment, després de la valoració, s'ha considerat que per la gravetat de les ferides no era necessari i la víctima ha estat evacuada en ambulància a l'Hospital de Figueres.