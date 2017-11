Condemnat a 5 anys l'home que va apunyalar un veí de Figueres en sortir d'un col·legi electoral

L'Audiència de Girona ha condemnat a 5 anys de presó l'acusat d'apunyalar un veí a la sortida d'un col·legi electoral de Figueres, el 20 de desembre del 2015, dia en què es van celebrar les generals. La sentència conclou que el processat, Javier Serrano Juárez, es va abraonar damunt la víctima –amb qui s'havia discutit anteriorment– i li va clavar «un objecte punxant» a la cara, al coll, al tòrax i a l'abdomen. A l'hora de condemnar-lo per intent d'homicidi, el tribunal no dona cap mena de credibilitat a la versió que Serrano va donar en el judici. És més, li retreu haver omès «voluntàriament» que va fer servir una arma contra la víctima.

Els fets van succeir cap a les vuit del vespre. Acusat i víctima eren veïns i ja havien tingut algunes discussions prèvies. I aquell dia, el de les eleccions generals, van tornar a topar a la sortida del col·legi electoral situat al carrer Josep Carner de Figueres.

Quan els dos homes es van discutir, la víctima tornava cap a casa en companyia del seu fill. Segons la sentència, després de seguir-lo uns metres, es va abraonar damunt l'home, el va empènyer al terra i se li va posar al damunt. Després el va punxar quatre vegades a la cara, al coll, al tòrax i a l'abdomen «amb intenció d'acabar amb la seva vida».



El testimoni del fill

A l'hora de provar els fets, el tribunal dona credibilitat al relat de la víctima. Sobretot, a partir de la declaració que va fer el seu fill, ja que era qui l'acompanyava en el moment de l'agressió. L'Audiència recull que el testimoni del fill és «taxatiu» per concloure que Serrano va colpejar el seu pare «per tot arreu» mentre el tenia a terra.

La sentència també conclou que, per contra, la versió que va donar Serrano dels fets no s'aguanta per enlloc. Tot i que l'acusat va assegurar que no havia fet servir cap arma, l'Audiència li retreu haver omès «voluntàriament» aquesta «dada indiscutible». Segons el tribunal, no hi ha dubte que Serrano va agredir el seu veí «amb un punxó o objecte similar que duia a la mà».

Javier Serrano Juárez s'enfrontava a una condemna de fins a 10 anys. La sol·licitava l'acusació particular, que qualificava l'agressió com una temptativa d'assassinat.

Per la seva banda, el fiscal demanava 5 anys de presó per intent d'homicidi. El ministeri públic també aplicava a Serrano l'atenuant de reparació del dany, perquè abans que el cas arribés a judici, el processat va consignar 26.000 euros per fer front a possibles indemnitzacions.

L'Audiència comparteix la tesi del fiscal i imposa a Serrano una pena de 5 anys de presó per temptativa d'homicidi amb l'atenuant de reparació del dany. La sentència prohibeix al condemnat apropar-se a menys de 300 metres de la víctima durant un termini de deu anys

En matèria de responsabilitat, el tribunal obliga Serrano a pagar una indemnització de 77.915 euros a la víctima. La sentència no és ferma i en un termini de cinc dies s'hi pot interposar recurs davant el Tribunal Suprem.