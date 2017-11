El nou director del Museu de l´Empordà aposta per crear un «laboratori tecnològic»

El nou director del Museu de l'Empordà de Figueres, Eduard Bech, projecta «obrir» l'equipament a la ciutat i fer-lo més «participatiu». Pretenen que es converteixi en un «agent de dinamització cultural, educatiu i de cohesió social». S'espera crear un «laboratori tecnològic» dedicat a la innovació en col·laboració amb diverses universitats i implementar una «estratègia digital» que l'acosti a la ciutadania.

El laboratori tecnològic és una de les iniciatives per als propers anys. Es tracta d'un «MuseuEmpordàLab», una mena de laboratori tecnològic dedicat a la innovació en col·laboració amb diverses universitats catalanes, la Generalitat i el Centre de Visió per Computador del Parc Tecnològic de la UAB.

La intenció passa per atraure públic jove i «oferir un espai obert a les empreses per provar productes nous». D'altra banda, es treballarà la vessant educativa a través de diverses «aules transversals" que permetin atendre tots els segments de públic «des dels 0 als 99 anys».

La proposta s'inclou al «full de ruta» per als propers quatre anys que ahir va presentar Eduard Bech, que s'ha incorporat com a director aquesta setmana.



Un museu «sorprenent»

El nou responsable del centre ha explicat que el document gira entorn de quatre grans eixos. Per una banda, fer-lo «sorprenent» amb iniciatives innovadores i renovant l'exposició permanent.

També convertir-lo en un equipament «inclusiu» que treballi en coordinació amb els diferents departaments de l'Ajuntament i ajudi a crear una «comunitat» perquè «el museu és de la gent».

En aquest sentit, la tercera «pota» del projecte busca fer-lo més participatiu i la quarta, «connectar-lo» a través d'una «estratègia digital» amb la gent i el seu entorn. De fet, l'equipament no disposa ni tan sols de pàgina web.



Atraure nous visitants

Bech també ha detallat que preveu tirar endavant una estratègia comercial encaminada a crear productes culturals per atraure visitants. La intenció és fer-ho col·laborant amb el Laboratori de Patrimoni, Creativitat i Turisme Cultural de la UB així com amb el Patronat de Turisme Costa Brava. Malgrat això, ja ha avançat que aconseguir més visitants no és l'objectiu principal del seu projecte sinó que el que busca és que se'l facin seu i «vulguin tornar». El Museu té previst tancar aquest 2017 amb 15.000 visitants.

La intenció és fer el projecte amb el mateix equip de persones que conformen l'actual plantilla i, si és possible, ampliar-la més endavant.

L'alcaldessa, Marta Felip, ha explicat que s'espera que les iniciatives del projecte es duguin a terme de manera gradual i ha avançat que el pressupost per al 2018 passarà dels 175.000 als 220.000 euros.

Bech s'incorpora com a director tres anys després de l'acomiadament de l'anterior responsable, Anna Capella, i d'un llarg procés de canvi de gestió.



Canvi de model i litigis

L'Ajuntament va anunciar a finals de 2014 que dissolia el consorci que fins aleshores havia gestionat el Museu de l'Empordà i que acomiadava la seva directora. Volia canviar el model que l'equipament tenia i acostar-lo a la ciutadania.

Pel mig del llarg procés hi ha hagut un litigi judicial amb Capella que es va tancar el passat mes d'agost després que el TSJC desestimés el recurs que havia interposat contra el seu acomiadament i li imposés el pagament de les costes en considerar que la relació contractual que tenia amb el consistori no era de caràcter laboral sinó «eventual»i que, per tant, s'havia actuat correctament.

Paral·lelament, es va tirar endavant un concurs de mèrits i projecte on es van presentar 26 aspirants i que va guanyar l'historiador de l'art i fins fa poc responsable de comunicació dels Museus d'Olot, Eduard Bech.