La plataforma de la Jonquera que reclama més seguretat es constitueix i prepara accions

La Plataforma de Veïns de la Jonquera, que reclama més seguretat al municipi, s'ha constituït legalment aquesta setmana i prepara noves accions per continuar reclamant més presència policial. Va néixer per la persistència d'algunes problemàtiques com les generades a l'entorn d'un bloc de pisos ocupats, els robatoris o les baralles. Neixen amb vuit-cents associats. Ahir al vespre es va celebrar una reunió per decidir sobre la primera mesura, una reunió amb l'Ajuntament. També esperen reunir-se amb els cossos policials.

La creació del grup es va gestar arran de diversos robatoris. De fet, el fundador d'honor és Pau Isern, un veí a qui li van robar i va fer una crida de denúncia a través de les xarxes socials.

Els robatoris, la presència de venedors de droga pel centre o baralles i la problemàtica a l'entorn d'un bloc de pisos ocupat a l'entorn del qual actuen delinqüents va fer mobilitzar-se els veïns, que han penjat a les xarxes vídeos de batusses i l'estat de l'interior del bloc per mostrar la realitat amb la qual asseguren conviuen diàriament.

Des d'aquesta setmana estan constituïts legalment. La presidenta de la plataforma és Cristina Boada i el vicepresident, Fitu Guillén.

Guillén ha explicat que la situació al municipi no ha variat des que es van començar a mobilitzar. En una setmana no hi ha hagut cap robatori en habitatges dels quals tinguin constància, però, en canvi, assegura que s'han produït robatoris a l'interior de vehicles. Creuen que són persones drogadictes sense habitatge, que ocupen un bloc de la població i que roben el que poden per consumir.

Des de la plataforma consideren que la població necessita més presència policial, sobretot a les nits, en què actualment no n'hi ha. Per això continuaran pressionant perquè sigui així.

La primera acció que van portar a terme, tal com va publicar Diari de Girona, va ser el mes passat, quan uns 150 veïns es van concentrar davant l'ajuntament per fer visibles les seves demandes. «Diem prou» és el lema.

L'Ajuntament va mostrar el suport als veïns i va manifestar que demanaria més presència policial i també va avançar que estudiava personar-se com a acusació particular quan es tracti de delinqüents reincidents, en aquells casos en què acumulin més de vint delictes.