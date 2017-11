Roses allargarà el passeig marítim i crearà un mirador sobre el port pesquer

La zona del port pesquer de Roses on s´actuarà per allargar el passeig i crear un mirador.

La zona del port pesquer de Roses on s´actuarà per allargar el passeig i crear un mirador. ACN

L'Ajuntament de Roses iniciarà properament les obres per fer les cobertes dels edificis de la ribera del port pesquer i les voreres de la carretera del Far amb l'objectiu de donar continuïtat al passeig marítim i crear un mirador sobre la badia. El conjunt de l'actuació abastarà un total de 6.823 metres quadrats i té un pressupost de 923.000 euros, que es finançaran al 50% amb Port de la Generalitat a través d'un conveni que han signat recentment. Paral·lelament, es condicionarà l'aparcament i passeig d'accés a la platja dels Palangrers així com l'espai de l'antiga depuradora de marisc, que està en procés d'enderroc. Els treballs es faran en quatre fases. La primera se centrarà en les cobertes dels nous edificis a construir al moll de la ribera i, posteriorment, la de l'edifici de la planta de filetejat. La tercera incidirà en els accessos amb escala i rampa de l'extrem sud del passeig i, finalment, es renovarà la vorera de la carretera del Far.

Les obres també implicaran una renovació del sistema d'enllumenat públic, alinear els arbres del passeig i la instal·lació de mobiliari urbà.