Figueres aprova la creació d´una oficina municipal d´habitatge

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat per unanimitat la creació d'una oficina municipal d'habitatge. L'ens haurà de servir per unificar els serveis que actualment es gestionen des del Consell Comarcal i els Serveis Socials. El consistori s'ha marcat un termini de dos anys per integrar de manera transversal la gestió tant de la borsa de lloguer com dels casos d'emergència. Es tracta d'una mesura llargament reivindicada per la majoria de grups municipals per atendre les demandes en matèria d'habitatge. De fet, un estudi elaborat per l'Ajuntament calcula que la ciutat té uns 600 pisos buits dels 14.000 que hi ha.