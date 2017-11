Figueres aprova una reserva de 200.000 € pel projecte de reforma del cinema «Las Vegas»

L'Ajuntament de Figueres planteja comprar l'antic cinema 'Las Vegas' que el cineasta Ventura Pons ha llogat per fer-hi projeccions de pel·lícules catalanes i en versió original. El ple d'aquest dijous va aprovar fer una reserva de 200.000 euros (dels 350.000 que el consistori preveu aportar-hi) per finançar les obres de rehabilitació de l'equipament, que ja s'han iniciat. Paral·lelament, preveu presentar en les properes setmanes un conveni que estableixi la col·laboració econòmica així com la opció a compra de l'edifici, que estaria valorat en prop d'un milió d'euros. L'alcaldessa, Marta Felip, ha explicat que es podria assumir en dues o tres anualitats i que permetria a la ciutat el pugui utilitzar per a usos públics com ara congressos o activitats educatives. El projecte preveu dividir la sala de cinema (que tenia capacitat per a un miler d'espectadors) en quatre. La planta baixa tindria capacitat per a unes 600 persones mentre que a la part superior se'n crearien tres més. El cinema es va inaugurar l'any 1964 convertint-se en el més gran de la província i va tancar portes l'any 2004.

Figueres estudia adquirir l'antic cinema amb l'objectiu d'incorporar-lo a la xarxa d'equipaments de la ciutat i evitar que es "perdi" com ha passat, per exemple, amb la Sala Edison, ubicada al mateix carrer Sant Pau. El director i guionista català Ventura Pons va llogar fa mesos la sala amb l'objectiu de rehabilitar-la i dividir-la en quatre sales dedicades, principalment, a la projecció de pel·lícules en català i en versió original subtitulada. Esperava poder-hi projectar, precisament, el film que va gravar a la ciutat fa uns mesos, 'Miss Dalí', que s'estrenarà a finals d'any però sembla que no serà possible, tot i que els primers treballs ja s'han iniciat. A hores d'ara, els operaris ja han netejat l'espai i hi han instal·lat una gran bastida per abordar les obres interiors.

Per la seva banda, l'Ajuntament va aprovar aquest dijous en un ple extraordinari una modificació de crèdit per destinar part dels diners previstos pel projecte del nou pavelló (que preveuen licitar l'any vinent) a finançar les obres. Felip ha explicat que Pons calcula que la reforma costarà uns 700.000 euros i que el govern contempla invertir-n'hi 350.000. De moment, s'ha fet una reserva de 200.000 i en les properes setmanes s'acabarà d'enllestir el conveni que ha de regular l'aportació i el futur de l'equipament. Ho va tirar endavant amb crítiques de part de l'oposició i en una votació ajustada. Alguns dels partits com C's o el PSC no veuen amb massa bons ulls que s'inverteixin diners públics en un equipament a mans privades.

Felip assegura, però, que l'equip de govern creu fermament en el projecte i hi veu l'oportunitat d'aconseguir un espai de mitjà format també per a usos públics. De fet, la intenció és utilitzar-lo mentre durin les obres de rehabilitació del Teatre Jardí -que obligarà a tenir-lo tancat durant diversos mesos- però també fer-hi congressos o activitats educatives. Segons ha explicat, el projecte contempla fer-hi quatre sales. A la planta baixa, hi haurà una sala amb 600 localitats i, a la part superior, una amb capacitat per a 150 persones, una altra per a 100 i una de més petita concebuda com una mena de "cine club". L'alcaldessa tampoc descarta que, si els treballs avancen aviat, s'hi pugui celebrar el Festival Còmic, que es fa per Setmana Santa.



"La clau del projecte és Ventura Pons"

L'opció de compra s'inclourà al document de col·laboració que s'està elaborant i que establirà, també, l'aportació econòmica que s'hi farà. Felip diu que una primera valoració estima que l'espai (sense comptar les obres) costaria un milió d'euros. "Crec que és un import perfectament assumible per l'Ajuntament en dues o tres anualitats", remarca. Si això és tirés endavant, el consistori el posaria a lloguer tot i que la previsió és que sigui el cineasta qui el gestioni. "Tenim clar que la clau del projecte és Ventura Pons i sabem que hem tingut molta sort que s'hagi interessat en la ciutat. Crec que si hi ha una persona experta en cinema és ell", insisteix.

Tot el procés es va començar a gestar, precisament, durant la gravació de la seva darrera pel·lícula, que va tenir la ciutat com a escenari. Des d'aleshores, ambdues parts han intensificat les negociacions per aconseguir que el projecte fructifiqués.



El cinema més gran de la província

El cinema 'Las Vegas' es va inaugurar el 19 de desembre del 1964 i ho va fer amb la projecció de la pel·lícula 'La caída del imperio romano'. Tenia capacitat per a més d'un miler de persones a la platea, 512 al club i 402 a la zona de l'amfiteatre, a banda de comptar amb el projector més modern de l'època. Tot plegat el convertia en la sala més gran de la província de Girona. Per les seves instal·lacions hi han passat generacions senceres. No només de Figueres sinó de tota la comarca. L'equipament va projectar la seva darrera sessió l'any 2000 i, quatre anys més tard, va anunciar el tancament definitiu adduint raons econòmiques.