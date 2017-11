Figueres aprova una reserva de 200.000 € pel projecte de reforma del cinema «Las Vegas»

L'Ajuntament de Figueres planteja comprar l'antic cinema 'Las Vegas' que el cineasta Ventura Pons ha llogat per fer-hi projeccions de pel·lícules catalanes i en versió original. El ple d'aquest dijous va aprovar fer una reserva de 200.000 euros (dels 350.000 que el consistori preveu aportar-hi) per finançar les obres de rehabilitació de l'equipament, que ja s'han iniciat. Paral·lelament, preveu presentar en les properes setmanes un conveni que estableixi la col·laboració econòmica així com la opció a compra de l'edifici, que estaria valorat en prop d'un milió d'euros. L'alcaldessa, Marta Felip, ha explicat que es podria assumir en dues o tres anualitats i que permetria a la ciutat el pugui utilitzar per a usos públics com ara congressos o activitats educatives. El projecte preveu dividir la sala de cinema (que tenia capacitat per a un miler d'espectadors) en quatre. La planta baixa tindria capacitat per a unes 600 persones mentre que a la part superior se'n crearien tres més. El cinema es va inaugurar l'any 1964 convertint-se en el més gran de la província i va tancar portes l'any 2004.